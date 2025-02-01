Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα με ανακοίνωση ότι οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας τους για εκεχειρία, θα επαναληφθούν, όπως προβλεπόταν, τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον.

Ο Νετανιάχου και ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, συνομίλησαν σήμερα και συμφώνησαν πως οι συζητήσεις θα αρχίσουν «κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα στην Ουάσινγκτον», σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Αμερικανός θα συζητήσει στη συνέχεια μέσα στην εβδομάδα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και υψηλόβαθμούς αιγύπτιους αξιωματούχους, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα αναχωρήσει αύριο, Κυριακή, για την Ουάσινγκτον, όπου την Τρίτη θα γίνει ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την ορκωμοσία του.

Με διάρκεια έξι εβδομάδων, η πρώτη φάση της εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου και επρόκειτο να επιτρέψει την απελευθέρωση 33 ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με αντάλλαγμα την απελευθέρωση περισσότερων από 1.900 Παλαιστινίων που είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση έχει στόχο την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων και το οριστικό τέλος του πολέμου.

Μια τρίτη φάση αναμένεται ότι θα επιτρέψει την ανοικοδόμηση της λωρίδας της Γάζας και θα καθορίσει ένα μοντέλο διακυβέρνησης γι' αυτό το παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.