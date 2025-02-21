Λογαριασμός
BBC: Ταυτοποίηθηκαν 95.000 Ρώσοι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Τα ονόματα των στρατιωτών επαληθεύτηκαν από τη ρωσική υπηρεσία του BBC, τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, από ανοιχτές πηγές

Ρωσία

Μετά την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 σκοτώθηκαν 95.026 Ρώσοι στρατιωτικοί, τα ονόματα των οποίων επαληθεύτηκαν από τη ρωσική υπηρεσία του BBC, τον ρωσικό ιστότοπο Mediazona και ομάδα εθελοντών, από ανοιχτές πηγές.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες στον κατάλογο προστέθηκαν σχεδόν 4.000 άνθρωποι, ενώ βάσει τον στοιχείων αυτών περισσότεροι από τους μισούς Ρώσους που σκοτώθηκαν ήταν εθελοντές, δεν υπηρετούσαν στον ρωσικό και είχαν υπογράψει σύμβαση με τον ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Μεταξύ των νεκρών, 17.171 ήταν καταδικασθέντες κρατούμενοι σε σωφρονιστικά ιδρύματα. Στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται τα ονόματα εκείνων που έχουν εξακριβωθεί από ανοιχτές πηγές, αλλά στην πραγματικότητα ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος.

(Με πληροφορίες από ρωσική υπηρεσία BBC)

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ρωσία στρατιώτες Νεκροί
