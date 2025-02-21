Λογαριασμός
Η Κίνα βλέπει να ανοίγει «παράθυρο για την ειρήνη» στην Ουκρανία

«Η Κίνα διαπιστώνει πως οι εκκλήσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες αυξήθηκαν κι ανοίγει παράθυρο για την ειρήνη», είπε ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας

Κοινοβούλιο Κίνας

Ο επικεφαλής της κινεζικής διπλωματίας Ουάνγκ Γι έκρινε απευθυνόμενος σε ομολόγους του των χωρών της G20 πως πλέον ανοίγει «παράθυρο για την ειρήνη» στην Ουκρανία, μετά τη συνάντηση προ ημερών στη Σαουδική Αραβία ρώσων και αμερικανών αξιωματούχων.

«Η Κίνα διαπιστώνει πως οι εκκλήσεις για ειρηνευτικές συνομιλίες αυξήθηκαν πρόσφατα κι ανοίγει παράθυρο για την ειρήνη», είπε ο κ. Ουάνγκ χθες Πέμπτη στο Γιοχάνεσμπουργκ, κατά το κείμενο της ομιλίας του όπως δόθηκε στη δημοσιότητα από τις υπηρεσίες του στο κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, μερικά 24ωρα προτού συμπληρωθεί η 3η επέτειος από την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

TAGS: Κίνα Ουκρανία G20
