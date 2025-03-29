Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα στην ιδιωτική κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και συζήτησαν την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας τους και την πιθανότητα αγοράς παγοθραυστικών πλοίων από την Ουάσινγκτον.

Στην ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι «έπαιξε μια παρτίδα γκολφ» με τον Στουμπ.

«Ο πρόεδρος Στουμπ και εγώ προσβλέπουμε στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και της Φινλανδίας και αυτό περιλαμβάνει την αγορά και ανάπτυξη μεγάλου αριθμού παγοθραυστικών που τα χρειάζονται πολύ οι ΗΠΑ, για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια των χωρών μας και του κόσμου» ανέφερε.

Το γραφείο του Στουμπ στην ανακοίνωσή του διευκρίνισε ότι η επίσκεψη του Φινλανδού προέδρου, που δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, ήταν «ιδιωτικής φύσης». Πρόσθεσε ότι οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις και θέματα εξωτερικής πολιτικής, ιδίως το ουκρανικό.

Πηγή: skai.gr

