Αναφορές ότι εξερράγη λιμουζίνα του Πούτιν

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά και ΜΜΕ μεταδίδουν ότι μία από τις λιμουζίνες του Βλαντίμιρ Πούτιν εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο να διατάσσει έρευνα για το περιστατικό

Putin's limousine blew up in Moscow, sadly the Kremlin Gremlin was not inside. pic.twitter.com/ZMdBBR6IIo March 29, 2025

Μια λιμουζίνα Aurus από τον "επίσημο στόλο αυτοκινήτων" του Πούτιν ανατινάχθηκε σε μια τεράστια έκρηξη σε έναν δρόμο βόρεια της έδρας της μυστικής υπηρεσίας FSB στη Λουμπιάνκα, στη Μόσχα, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Έκπληκτοι περαστικοί παρακολουθούσαν καθώς μαύρος καπνός έβγαινε από το μπροστινό μέρος του κατεστραμμένου οχήματος, ενώ η φωτιά συνέχιζε να μαίνεται.

🚨🇷🇺 PUTIN’S LIMOUSINE EXPLODES—SECURITY PANIC ERUPTS



It Happens Near #Moscow ‘s FSB headquarters



Cause? Still unknown, but the fire spread fast



Meanwhile, #Putin ‘s paranoia is cranked



The Kremlin’s untouchable image?



Not looking so untouchable right now#Russia #Russian https://t.co/bZvKv8AQSo pic.twitter.com/2Y1FmVGXR5 — Indian Observer (@ag_Journalist) March 29, 2025

Βίντεο από άλλη γωνία φαινόταν να δείχνει ότι και το πίσω μέρος του οχήματος είχε υποστεί ζημιές.

Δεν έχει γίνει γνωστό το ποιος χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο - το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στο Προεδρικό Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας του Πούτιν.

Δεν έχει αναφερθεί καμία πληροφορία για το τι μπορεί να προκάλεσε την ξαφνική πυρκαγιά, αλλά όσοι βρίσκονταν μέσα στο όχημα δεν τραυματίστηκαν.

Ο 72χρονος Πούτιν χρησιμοποιεί τα ρωσικής κατασκευής αυτοκίνητα σε τακτική βάση.



Πηγή: skai.gr

