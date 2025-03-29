Λογαριασμός
Αναφορές ότι εξερράγη λιμουζίνα του Πούτιν

Μια λιμουζίνα Aurus από τον επίσημο στόλο αυτοκινήτων του Πούτιν ανατινάχθηκε σε έναν δρόμο βόρεια της έδρας της μυστικής υπηρεσίας FSB στη Λουμπιάνκα

Φωτιά

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, αλλά και ΜΜΕ μεταδίδουν ότι μία από τις λιμουζίνες του Βλαντίμιρ Πούτιν εξερράγη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο να διατάσσει έρευνα για το περιστατικό  

Μια λιμουζίνα Aurus από τον "επίσημο στόλο αυτοκινήτων" του Πούτιν ανατινάχθηκε σε μια τεράστια έκρηξη σε έναν δρόμο βόρεια της έδρας της μυστικής υπηρεσίας FSB στη Λουμπιάνκα, στη Μόσχα, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Έκπληκτοι περαστικοί παρακολουθούσαν καθώς μαύρος καπνός έβγαινε από το μπροστινό μέρος του κατεστραμμένου οχήματος, ενώ η φωτιά συνέχιζε να μαίνεται.

Βίντεο από άλλη γωνία φαινόταν να δείχνει ότι και το πίσω μέρος του οχήματος είχε υποστεί ζημιές.

Δεν έχει γίνει γνωστό το ποιος χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητο - το οποίο πιστεύεται ότι ανήκει στο Προεδρικό Τμήμα Διαχείρισης Περιουσίας του Πούτιν.

Δεν έχει αναφερθεί καμία πληροφορία για το τι μπορεί να προκάλεσε την ξαφνική πυρκαγιά, αλλά όσοι βρίσκονταν μέσα στο όχημα δεν τραυματίστηκαν.

Ο 72χρονος Πούτιν χρησιμοποιεί τα ρωσικής κατασκευής αυτοκίνητα σε τακτική βάση.
 

