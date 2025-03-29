Χάρκοβο: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 9 τραυματίες από επιθέσεις με drones

Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολλούς στόχους στο Χάρκοβο, τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν τουλάχιστον εννέα.

Ο Ολέχ Σινεχούμποφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Χαρτόβου, έκανε λόγο για έναν νεκρό και δέκα τραυματίες.

Ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ είπε ότι χτυπήθηκαν έξι στόχοι στην πόλη και ότι τραυματίστηκαν εννέα άνθρωποι, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η χώρα του περιμένει από τη Δύση και ιδίως από την Αμερική και την Ευρώπη να δώσουν μια «ισχυρή απάντηση» στις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με δρόνους στο έδαφός της. «Οι εταίροι μας πρέπει να καταλάβουν ότι αυτά τα ρωσικά πλήγματα δεν στοχεύουν μόνο τον λαό μας αλλά και όλες τις διεθνείς προσπάθειες, τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου», είπε στο νυχτερινό διάγγελμά του, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης νύχτας εξαπολύθηκαν 172 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας.

«Η Ρωσία πλήττει όποιον επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου. Είναι αδύνατον να αγνοήσουμε τα εκατοντάδες Shahed κάθε βράδυ», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι «εδώ και πολύ καιρό τώρα» η Ρωσία δεν δίνει μια σαφή απάντηση στις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, επειδή δεν της ασκείται «πραγματική πίεση». «Θα μπορούσε ήδη να υπάρχει κατάπαυση του πυρός εάν είχε ασκηθεί πραγματική πίεση στη Ρωσία», εκτίμησε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

