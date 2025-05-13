Ο Τραμπ στις χώρες του Κόλπου: Τι ζητούν Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ και Κατάρ από τις ΗΠΑ

Κάθε ένα από τα έθνη που επισκέπτεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μια λίστα προτεραιοτήτων. Το CNN κατέγραψε τι θέλει κάθε χώρα από τις ΗΠΑ:

Σαουδική Αραβία

«Τα κράτη του Κόλπου αναζητούν διαβεβαίωση ότι οι ΗΠΑ είναι δεσμευμένες στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του Κόλπου» δήλωσε ο Ali Shihabi, σχολιαστής στη Σαουδική Αραβία.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία έφτασαν κοντά στην οριστικοποίηση μιας αμυντικής και εμπορικής συμφωνίας, αλλά η συμφωνία πάγωσε λόγω της επιμονής της Σαουδικής Αραβίας να δεσμευτεί το Ισραήλ σε μια πορεία προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Το Ριάντ επιδιώκει επίσης τη συνεργασία των ΗΠΑ για την ανάπτυξη ενός μη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά αυτό έχει καθυστερήσει λόγω της επιμονής του στον εμπλουτισμό ουρανίου εγείροντας ανησυχίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον πολλαπλασιασμό των πυρηνικών όπλων.

Η υποστήριξη του Λευκού Οίκου σε ένα σαουδαραβικό πυρηνικό πρόγραμμα θα μπορούσε να οδηγήσει αμερικανικές εταιρείες να κερδίσουν επικερδείς συμβάσεις.

Αλλά για να απομακρυνθεί το Ριάντ από το πετρέλαιο, πρέπει να συνεχίσει να πουλάει πετρέλαιο για να χρηματοδοτήσει αυτή τη μετάβαση. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει χαμηλότερες τιμές πετρελαίου, γεγονός που τον φέρνει σε αντίθεση με τη Σαουδική Αραβία.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα ΗΑΕ θεωρούν τις επενδύσεις ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική τους για την εμβάθυνση των δεσμών με τις ΗΠΑ. Τον Μάρτιο, ανακοίνωσε ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων για 10 χρόνια, με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, τους ημιαγωγούς, τις κατασκευές και την ενέργεια.

«Τα ΗΑΕ βλέπουν μια μοναδική ευκαιρία να γίνουν ένας σημαντικός παράγοντας στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την προηγμένη τεχνολογία» δήλωσε στο CNN ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ.

Ωστόσο, δεν θα είναι εύκολο για το Άμπου Ντάμπι να επιτύχει τον δηλωμένο στόχο του να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην Τεχνητή Νοημοσύνη έως το 2031 χωρίς αμερικανικά τσιπ.

Κατάρ

Η χώρα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή, την οποία το Υπουργείο Εξωτερικών περιγράφει ως «απαραίτητη» για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

Το Κατάρ υπήρξε επίσης βασικός μεσολαβητής σε μια σειρά από συγκρούσεις - από τον πόλεμο στη Γάζα μέχρι το Αφγανιστάν. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να παραμείνει σχετικό στα μάτια της Ουάσινγκτον.

