Ο αριθμός των παιδιών που υφίστανται οξύ υποσιτισμό στο Βόρειο Νταρφούρ, πολιτεία του δυτικού Σουδάν όπου μαίνονται άγριες μάχες, διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2024, προειδοποίησε σήμερα το ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία (UNICEF).

Στο Σουδάν μαίνεται από τα μέσα του Απριλίου του 2023 πόλεμος ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), στον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κι έχουν μετατραπεί σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες άλλοι 14 εκατομμύρια και πλέον.

Η πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ κι η πρωτεύουσά της Ελ Φάσερ, υπό πολιορκία των ΔΤΥ, πλήττονται σκληρά από τις μάχες και κηρύχθηκε κατάσταση λιμού την περασμένη χρονιά σε τρεις καταυλισμούς εκτοπισμένων κοντά στην πόλη.

Σε ανακοίνωσή της που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, η UNICEF υπογραμμίζει πως πάνω από 40.000 παιδιά που υποφέρουν από ακραίο οξύ υποσιτισμό στην πολιτεία Βόρειο Νταρφούρ έλαβαν θεραπεία από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο φέτος, αριθμός που είναι διπλάσιος από εκείνον της αντίστοιχης περιόδου του 2024.

«Τα παιδιά του Νταρφούρ λιμοκτονούν εξαιτίας της σύρραξης κι είναι αποκομμένα από τη βοήθεια που θα μπορούσε να τα σώσει», τόνισε ο Σέλντον Γετ, αντιπρόσωπος της UNICEF στο Σουδάν.

Στο σύνολο των πέντε πολιτειών της αχανούς περιοχής Νταρφούρ, οι περιπτώσεις ακραίου οξύ υποσιτισμού αυξήθηκαν κατά 46% τους πρώτους πέντε μήνες της χρονιάς σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Η Ελ Φάσερ είναι η μοναδική πρωτεύουσα πολιτείας στο Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια των ΔΤΥ, παρά το ότι την έχουν θέσει υπό πολιορκία από τον Μάιο του 2024.

Νοσοκομεία έχουν υποστεί καταστροφές εξαιτίας βομβαρδισμών, οχηματοπομπές με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων κι η πρόσβαση στη βοήθεια πλέον εμποδίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου.

Ο ΟΗΕ ανέφερε αυτή την εβδομάδα πως σχεδόν το 40% των παιδιών κάτω των πέντε ετών στην Ελ Φάσερ υφίσταται οξύ υποσιτισμό — το 11% ακραίο οξύ υποσιτισμό.

Η UNICEF ανέφερε εξάλλου τρομακτικές αυξήσεις του υποσιτισμού σε άλλες περιοχές όπου εξελίχθηκαν εχθροπραξίες πρόσφατα.

Ο ακραίος οξύς υποσιτισμός αυξήθηκε κατά 70% και πλέον στη γειτονική πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, κατά 174% στην περιοχή της πρωτεύουσας Χαρτούμ, ενώ σχεδόν επταπλασιάστηκε στην πολιτεία Αλ Τζαζίρα (κεντρικά) κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε μηνών της χρονιάς, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Πηγή: skai.gr

