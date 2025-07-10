Ζελένσκι: Θετικά μηνύματα από ΗΠΑ για την επανέναρξη της στρατιωτικής βοήθειας

Η Ουκρανία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα πολιτικά μηνύματα για την επανεκκίνηση της στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Κίεβο διαθέτει πλέον χρονοδιάγραμμα και λεπτομέρειες για τις επικείμενες παραδόσεις οπλικών συστημάτων.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε θετικές τις συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προμήθεια των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot.

Μάλιστα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Γερμανία είναι έτοιμη να καλύψει το κόστος για δύο συστήματα Patriot και η Νορβηγία για ένα.

Από τη Ρώμη, όπου πραγματοποιείται η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η Ουκρανία έχει λάβει όλα τα αναγκαία πολιτικά μηνύματα για την επανεκκίνηση της στρατιωτικής βοήθειας, έπειτα από εποικοδομητικές συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι θα μπορούσαν να συμμετάσχουν όταν υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς το κόστος και τις ανάγκες της στρατιωτικής υποστήριξης.

Αναφορικά με τις κυρώσεις, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή «σκληρών» μέτρων με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής επιθετικότητας.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θα αντικαταστήσει τον Ουκρανό πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξετάζει το ενδεχόμενο να τοποθετήσει στη θέση αυτή τον υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο βασικός στόχος της αποστολής θα είναι η ενίσχυση της Ουκρανίας στις αμυντικές της προσπάθειες στον πόλεμο με τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας ότι ο Ουμέροφ αποτελεί κεντρικό πρόσωπο σε αυτή την προσπάθεια.

