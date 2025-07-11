Ο Τραμπ αναμένεται στο Τέξας μετά τις πολύνεκρες πλημμύρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει σήμερα στο Τέξας, πολιτεία βυθισμένη στο πένθος, μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 120 νεκρούς, καθώς η αντίδραση της κυβέρνησής του και των τοπικών αρχών συνεχίζουν να επικρίνονται έντονα.

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους και η σύζυγός του Μελάνια αναμένονται εκεί ακριβώς μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, που εκτυλίχτηκε την ημέρα της αμερικανικής εθνικής εορτής, κι ενώ ακόμη υπάρχουν πάνω από 170 αγνοούμενοι.

Το κεντρικό τμήμα του Τέξας, αχανούς πολιτείας του αμερικανικού Νότου, επλήγη την 4η Ιουλίου από καταρρακτώδεις βροχές και ξαφνικές πλημμύρες που κατέλαβαν εξαπίνης πολλούς κατοίκους στον ύπνο τους.

Μέχρι χθες είχαν καταγραφτεί τουλάχιστον 120 θάνατοι εξαιτίας της καταστροφής. Η κομητεία Κερ είναι αυτή που υπέστη το πιο βαρύ πλήγμα, με 96 νεκρούς, ανάμεσά τους 36 παιδιά.

Τα περισσότερα από αυτά χάθηκαν σε κατασκήνωση θηλέων χριστιανικής οργάνωσης στην κοινότητα Χαντ, στις όχθες του ποταμού Γκουανταλούπε: 27 παιδιά και επιτηρητές είναι ανάμεσα στα θύματα.

Η επίσκεψη του προέδρου καταγράφεται καθώς γίνονται ολοένα πιο πιεστικά τα ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης από τις τοπικές αρχές και τον αντίκτυπο των δημοσιονομικών περικοπών που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ στις υπηρεσίες πρόγνωσης και προειδοποίησης καθώς και διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ερωτηθείς αμέσως μετά την καταστροφή αν έχει ακόμη την πρόθεση να καταργήσει την ομοσπονδιακή υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (FEMA), ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε πως δεν ήταν ώρα να γίνει συζήτηση για αυτό.

Ο ρεπουμπλικάνος, που έχει πει επανειλημμένα ότι σε περίπτωση καταστροφών την διαχείριση της κατάστασης πρέπει να έχουν οι αρχές σε επίπεδο πολιτειών, έσπευσε να υπογράψει διάταγμα με το οποίο κηρύχτηκε το Τέξας σε κατάσταση καταστροφών, ώστε να είναι δυνατή η κινητοποίηση πόρων και χρηματοδοτήσεων του ομοσπονδιακού κράτους.

«Τα μέσα του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (...) συμμετέχουν στη δράση άνευ προηγουμένου στο πλευρό των υπηρεσιών διάσωσης του Τέξας», διαβεβαίωσε χθες μέσω X η αρμόδια υπουργός Κρίστι Νόεμ.

«Η άμεση αντίδραση στην καταστροφή ήταν ταχεία και αποτελεσματική», πρόσθεσε, παρότι το CNN ανέφερε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης της FEMA καθυστέρησαν εξαιτίας γραφειοκρατικών εμποδίων λόγω νέων κανόνων που υιοθέτησε η υπουργός Νόεμ για τη μείωση των δαπανών.

Ήδη ο Λευκός Οίκος αναγκάστηκε να απαντήσει σε επικρίσεις κατά τις οποίες οι δημοσιονομικές περικοπές στην αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία έχουν πλήξει την αξιοπιστία και των προβλέψεων και των προειδοποιητικών δελτίων της.

Η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ κατακεραύνωσε όσους αποδίδουν ευθύνες στον πρόεδρο Τραμπ και διαβεβαίωσε ότι η NWS έκανε προβλέψεις κι εξέδωσε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία «με ακρίβεια» και «έγκαιρα».

Ο σερίφης της κομητεία Κερ, ο Λάρι Λίθα, από την πλευρά του είπε πως ειδοποιήθηκε «γύρω στις 4 ή τις 5 το πρωί», διότι γίνονταν κλήσεις στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

Σύμφωνα με πολιτειακό τηλεοπτικό δίκτυο, το KSAT, πυροσβέστης ζήτησε στις 04:22 να σταλεί έκτακτο προειδοποιητικό μήνυμα, «συναγερμός», στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της κοινότητας Χαντ, που χτυπήθηκε περισσότερο, καθώς τα νερά του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβαιναν με μεγάλη ταχύτητα επικίνδυνα.

Όμως, σύμφωνα με το ίδιο μέσο, το γραφείο του σερίφη ζήτησε από την πυροσβεστική να περιμένει ωσότου ληφθεί έγκριση από ανώτερους.

Το προειδοποιητικό μήνυμα στάλθηκε κάπου 90 λεπτά αργότερα, περί τις 06:00, και ορισμένοι κάτοικοι της Χαντ δεν το έλαβαν παρά έξι ώρες αργότερα, σύμφωνα με το KSAT, που συνεργάζεται με το CNN και με το ABC News.

Στις επανειλημμένες ερωτήσεις για αυτό, οι τοπικές αρχές έχουν αποφύγει να δώσουν απάντηση.

Πάνω από 2.000 μέλη σωστικών συνεργείων, αστυνομικοί και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στον τόπο της καταστροφής. Ελικόπτερα, drones και ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συμμετέχουν επίσης εδώ και μέρες στις επιχειρήσεις έρευνας, παρότι οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες θεωρείται πλέον πως είναι σχεδόν στο μηδέν.

Η τελευταία διάσωση εξ όσων είναι γνωστά έγινε την 4η Ιουλίου, σύμφωνα με τις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

