Οι σουδανοί παραστρατιωτικοί σκότωσαν τουλάχιστον οκτώ αμάχους εξαπολύοντας επίθεση εναντίον καταφυγίου όπου είχαν πάει στην πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ, στο δυτικό Σουδάν, ενημέρωσε χθες Πέμπτη ιατρική πηγή.

Οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) «βομβάρδισαν χρησιμοποιώντας drone καταφύγιο όπου είχαν προσφύγει άμαχοι αργά τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη», εξήγησε στο AFP γιατρός του πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Ελ Φάσερ, μιας από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν στην πόλη.

Για την προσωπική του ασφάλεια, ο γιατρός αυτός μίλησε υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος κι επικοινώνησε χρησιμοποιώντας σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω δορυφόρου, καθώς οι τηλεπικοινωνίες είναι κομμένες στην πόλη.

Στην τοποθεσία που βομβαρδίστηκε είχαν βρει «καταφύγιο δεκάδες άνθρωποι», είπε κάτοικος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από τη 15η Απριλίου 2023, στο Σουδάν μαίνεται πόλεμος για την εξουσία ανάμεσα στον τακτικό στρατό, υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, και τους παραστρατιωτικούς, υπό το μέχρι τότε δεξί του χέρι, τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

Στον πόλεμο αυτό έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενώ έχουν μετατραπεί σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες άλλοι 14 εκατομμύρια και πλέον. Ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει την κατάσταση στη χώρα της Αφρικής τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση» παγκοσμίως σήμερα.

Η Ελ Φάσερ είναι η μοναδική πρωτεύουσα πολιτείας στο Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμη στα χέρια των ΔΤΥ, παρότι πολιορκείται από τον Μάιο του 2024.

Αφότου εκδιώχθηκαν από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, που ανακατέλαβε ο στρατός τον Μάρτιο, οι ΔΤΥ ενέτειναν τις επιθέσεις τους εναντίον της Ελ Φάσερ και των καταυλισμών εσωτερικά εκτοπισμένων γύρω της, όπου έχει κηρυχτεί κατάσταση λιμού, προκειμένου να αποκτήσουν απόλυτη κυριαρχία στο Νταρφούρ.

Επανειλημμένα, ο ΟΗΕ έχει σημάνει συναγερμό για την τύχη των αμάχων που έχουν παγιδευτεί στην πόλη, αναγκασμένοι να κρύβονται σε ευκαιριακά καταφύγια, σκαμμένα σε αυλές σπιτιών, ή κοντά σε κατοικίες.

Η τοπική επιτροπή αντίστασης, την οποία έχουν σχηματίσει εθελοντές που συντονίζουν την αλληλοβοήθεια, όπως συμβαίνει λίγο-πολύ σε όλη τη χώρα, τόνισε πως η πόλη συνταρασσόταν όλη την ημέρα προχθές Τετάρτη από πυρά πυροβολικού των παραστρατιωτικών.

Ο πληθυσμός της Ελ Φάσερ, που εκτιμάται πως φθάνει το εκατομμύριο, επιβιώνει με εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, σε πόσιμο νερό και σε ιατρική περίθαλψη, ενώ βασικές υποδομές έχουν υποστεί πελώριες ζημιές, κατάσταση που επιδεινώνουν η αδυναμία συντήρησης και η έλλειψη καυσίμων.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν το 40% των παιδιών κάτω των πέντε ετών στην Ελ Φάσερ υφίσταται οξύ υποσιτισμό — το 11% ακραίο οξύ υποσιτισμό.

Πηγές σε ανθρωπιστικές οργανώσεις υπογραμμίζουν πως η επίσημη κήρυξη κατάστασης λιμού παραμένει αδύνατη ελλείψει δεδομένων, μολαταύτα ο πληθυσμός της πόλης είναι αντιμετωπίζει γενικευμένο λιμό.

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, ο ΟΗΕ εκτιμά πως ο αριθμός των εκτοπισμένων που κατέφυγαν στην Ελ Φάσερ και παρακείμενους καταυλισμούς έχει φτάσει τους 780.000 ανθρώπους, από τους οποίους μισό εκατομμύριο πήγε εκεί μέσα στον Απρίλιο και τον Μάιο, έπειτα από σειρά σφοδρών επιθέσεων των ΔΤΥ.

Από τους 10 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους σήμερα στο Σουδάν, σχεδόν το 20% βρίσκεται στην πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ.

