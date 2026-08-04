Ο Τραμπ στα χνάρια του Μαδούρο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας, που αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή συναλλάγματος της χώρας, διαχειρίζονται οι ΗΠΑ και παραμένουν υποτίθεται κυρίαρχη ιδιοκτησία της Βενεζουέλας με προστασία από αξιώσεις ιδιωτών πιστωτών σύμφωνα με σχετικό διάταγμα του Ντόναλντ Τραμπ.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι τα πετροδολάρια θα αξιοποιούνταν προς όφελος τόσο του αμερικανικού όσο και του βενεζουελανικού λαού, όμως οι προτεραιότητές της φαίνεται να διαφέρουν από τις ανάγκες των κατοίκων της Βενεζουέλας.

Οι κάτοικοι της Βενεζουέλας, πέραν της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, αντιμετωπίζουν πρόσφατα και τις συνέπειες από φονικούς σεισμούς, ενώ τα πετροδολάρια χάνονται σε λογαριασμούς στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανάλυση του γερμανικού ιστότοπου ntv.

Την ώρα που οι κάτοικοι της Βενεζουέλας υποφέρουν, ειδικά μετά τους σεισμούς, τα πετροδολάρια της χώρας χάνονται σε λογαριασμούς στις ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο σε ρόλο «Αντιβασιλέα».Όταν πριν από έξι μήνες ο Ντόναλντ Τραμπ διέτασσε την επιχείρηση επέμβασης στη Βενεζουέλα με στόχο τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο υποσχόταν ταυτόχρονα ότι τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας θα αξιοποιούνταν «προς όφελος του αμερικανικού και του βενεζουελανικού λαού»



Μάλιστα με ένα σχετικό διάταγμα όρισε ότι τα δισεκατομμύρια από την πώληση του πετρελαίου της χώρας θα παρέμεναν υποτίθεται κυρίαρχη ιδιοκτησία της Βενεζουέλας και θα προστατεύονταν από τις αξιώσεις ιδιωτών πιστωτών. Οι ΗΠΑ θα διαχειρίζονταν αυτά τα χρήματα, την πιο σημαντική πηγή ξένου συναλλάγματος της χώρας της Νότιας Αμερικής, με «καλή πίστη».

Πηγή: Deutsche Welle

Αλλά βεβαίως όπως επισημαίνει σε σχετική του ανάλυση ο γερμανικός ενημερωτικός ιστότοπος ntv οι προτεραιότητες του Αμερικανού προέδρου είναι διαφορετικές από εκείνες των κατοίκων της Βενεζουέλας, που εσχάτως πέραν της χρόνιας οικονομικής κρίσης έχουν να αντιμετωπίσουν και τις συνέπειες του φονικού σεισμού.«Ελέγχω αυτά τα χρήματα»Ο Τραμπ ήδη από τον Ιανουάριο ξεκαθάρισε στην πλατφόρμα του TruthSocial: «Εγώ ελέγχω αυτά τα χρήματα». Αμέσως μετά το υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ επέτρεψε ξανά σε αμερικανικές εταιρείες να πωλούν παγκοσμίως το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, το οποίο ως τότε υπόκειτο σε κυρώσεις. Τα έσοδα κατατίθενται σε έναν αμερικανικό λογαριασμό υπό την επίβλεψη του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.«Θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν με διαφάνεια και προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας», ισχυρίζεται το υπ. Εξωτερικών στην ιστοσελίδα του. Αλλά ακόμη και μήνες αργότερα, παραμένει εντελώς ασαφές πού διοχετεύονται αυτά τα χρήματα. Το ποσό είναι πλέον κάθε άλλο παρά αμελητέο. Οι Financial Times το έχουν υπολογίσει σε περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια από την ημέρα ανατροπής του Μαδούρο.Ο Τραμπ δεν δίνει λογαριασμόΤι συνέβη με τα δισεκατομμύρια έσοδα παραμένει ένα πλήρες μυστήριο: «Πού είναι τα χρήματα; Δεν υπάρχει διαφάνεια και η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν μας ενημερώνει», παραπονιόταν ο πρώην πολιτικός της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Χοσέ Γκέρα.Η υπό τις ευλογίες του Τραμπ υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η οποία ήταν προηγουμένως αντιπρόεδρος του Μαδούρο, έχει δημιουργήσει έναν ιστότοπο που υποτίθεται ότι καταγράφει όλες τις πωλήσεις πετρελαίου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, περιέχει μόνο μία καταχώρηση για μόλις 300 εκατομμύρια δολάρια για μια πώληση στις 13 Μαρτίου.Κατά τη διάρκεια της θητείας του Μαδούρο, η πετρελαϊκή βιομηχανία αντιπροσώπευε περίπου το ένα τέταρτο της οικονομικής παραγωγής της Βενεζουέλας. Τον Απρίλιο, το Bloomberg ανέφερε ότι οι εξαγωγές της Βενεζουέλας είχαν φτάσει ακόμη και σε υψηλό εξαετίας χάρη στις παραδόσεις προς την Ινδία. Αλλά δεν υπάρχει κανένα ίχνος των χρημάτων.Η πετρελαϊκή βιομηχανία στο Καράκας ήταν πάντα μια μαύρη τρύπα. Στα χρόνια του Μαδούρο, οι Βενεζουελάνοι είχαν συνηθίσει ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της χώρας από το πετρέλαιο να διοχετεύεται σε ανθρώπους του περιβάλλοντος του Μαδούρο: Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα που ανέλυσαν οι New York Times, περίπου τα μισά από τα πετροδολάρια εξαφανίστηκαν στις τσέπες συγγενών και φίλων του το 2021 και το 2022.Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ισχυρίζεται τώρα ότι «δισεκατομμύρια δολάρια έχουν καταβληθεί στην οικονομία της Βενεζουέλας». Ωστόσο, δεν υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία, πόσο μάλλον μια επίσημη έκθεση, που να αναφέρει λεπτομερώς πού, πότε και πόσα χρήματα μεταφέρθηκαν. Μόνο η αόριστη δήλωση ενός υψηλόβαθμου Αμερικανού διπλωμάτη τον Απρίλιο ότι περίπου τρία δισεκατομμύρια δολάρια είχαν μεταφερθεί στο Καράκας μέχρι εκείνη τη στιγμή.Η oικονομική άνθηση δεν ήρθε ποτέΣτη Βενεζουέλα, αυτά τα χρήματα είναι αναγκαία επειγόντως όσο ποτέ: Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου και πολλοί εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό ή στέγη. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εκτιμήσει τις άμεσες υλικές ζημιές σε 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο ΟΗΕ προβλέπει κόστος ανοικοδόμησης 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κτίρια και υποδομές μόνο στη ζώνη του σεισμού.Ορισμένοι οικονομολόγοι είχαν κάνει λόγο για μια άνθηση στη χώρα της Νότιας Αμερικής, μετά την ανατροπή του Μαδούρο. Άλλωστε, η Βενεζουέλα δεν χρειάζεται πλέον να πουλάει το πετρέλαιό της πολύ κάτω από την τιμή της αγοράς, όπως έκανε υπό το καθεστώς Μαδούρο, λόγω των κυρώσεων. Αλλά η οικονομική ανάπτυξη βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και σχεδόν πέντε χρόνια. Ο λόγος είναι πιθανώς ότι τα περισσότερα χρήματα δεν έχουν «επιστρέψει» στη χώρα.Η εκτίμηση ξένων παρατηρητών είναι ότι μάλλον ο Τραμπ παρακρατεί τα χρήματα για να ελέγχει την κυβέρνηση που ο ίδιος εγκατέστησε στο Καράκας. Κατά ειρωνικό τρόπο η Πρόεδρος Ροντρίγκεζ είναι αυτή που ωφελείται περισσότερο: χάρη στον Τραμπ, έχει λάβει διπλωματική αναγνώριση, κατάργηση κυρώσεων και προστασία από τους αμέτρητους πιστωτές της χώρας. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να παρουσιαστεί στον λαό ως προστάτιδα της Βενεζουέλας ενάντια στην εκμετάλλευση των ΗΠΑ, αν και ως δεξί χέρι του Μαδούρο η ίδια ήταν συνένοχη στην πολυετή παρακμή της χώρας της.Ο ρόλος του Μάρκο ΡούμπιοΣοβαρές ευθύνες για την κατάσταση έχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. «Ελέγχει ουσιαστικά τα δημόσια οικονομικά της Βενεζουέλας», ανέφεραν οι New York Times πριν από λίγες εβδομάδες σε ανάλυσή τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Ρούμπιο αναφέρεται κεκλεισμένων των θυρών στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «Αντιβασιλέας», μια αναφορά στους αυτοκρατορικούς Ισπανούς αποικιοκράτες στη Νότια Αμερική.Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προστατεύει τις πρώην μαριονέτες του Μαδούρο και τώρα η ίδια εμποδίζει την δημοκρατική αλλαγή μέσω εκλογών που υποτίθεται ότι θα έφερνε η ανατροπή του Μαδούρο. Οι Financial Times επικαλούνται και τον Δημοκρατικό βουλευτή Χοακίν Κάστρο: «Η εισβολή του Τραμπ στη Βενεζουέλα ήταν, εξαρχής, ένα παιχνίδι για πετρέλαιο, εξουσία και πλουτισμό. Δισεκατομμύρια έσοδα από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας διαχειρίζονται από την κυβέρνηση Τραμπ χωρίς καμία εποπτεία ή διαφάνεια».Πηγή: n-tv

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