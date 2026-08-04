Πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξένησαν αγώνες του Μουντιάλ 2026 ισχυρίζονται ότι η FIFA τους οφείλει εκατομμύρια

Οι αμερικανικές πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες του φετινού Μουντιάλ ισχυρίζονται ότι η FIFA τούς οφείλει εκατομμύρια δολάρια που είχε δεσμευτεί να καταβάλει, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic.

Τέσσερις αξιωματούχοι από πόλεις που φιλοξένησαν αγώνες του Μουντιάλ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο The Athletic, δήλωσαν ότι η διοίκηση της FIFA τους είχε διαβεβαιώσει πως κάθε πόλη θα λάμβανε 1 εκατ. δολάρια από το πρόγραμμα "legacy" για την κατασκευή μικρών γηπέδων ποδοσφαίρου και τη στήριξη κοινωνικών δράσεων στις τοπικές τους κοινότητες.

Πρόκειται για το ίδιο ποσό που είχε υποσχεθεί δημόσια ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, στις πόλεις που φιλοξένησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του 2025.

Εκπρόσωποι των πόλεων που φιλοξένησαν αγώνες του φετινού Μουντιάλ δήλωσαν ότι ζήτησαν από αξιωματούχους της FIFA να διευκρινίσουν αν οι πόλεις τους θα λάμβαναν την ίδια χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "legacy" και, όπως είπαν, έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι αυτό θα συνέβαινε. Αν και οΙνφαντίνο δεν προχώρησε σε δημόσια ανακοίνωση για τις συγκεκριμένες επιχορηγήσεις, όπως είχε κάνει για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, οι εκπρόσωποι υποστηρίζουν ότι η ανώτατη διοίκηση της FIFA δεσμεύτηκε επανειλημμένα πως η χρηματοδότηση θα καταβληθεί.

Οι πόλεις των ΗΠΑ που φιλοξένησαν αγώνες ήταν το Σιάτλ, η περιοχή του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, το Λος Άντζελες, το Ντάλας, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, η Ατλάντα, η Φιλαδέλφεια, η Νέα Υόρκη/Νιου Τζέρσεϊ, το Μαϊάμι και η Βοστώνη.

Πηγή: skai.gr

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