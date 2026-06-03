Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2026: Οδικός χάρτης για ανθεκτική οικονομία και κοινωνική συνοχή στην ΕΕ

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την εαρινή δέσμη μέτρων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2026. Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, η δέσμη μέτρων καθορίζει κατευθύνσεις πολιτικής για τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, τη στρατηγική αυτονομία, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα και συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προστατεύοντας παράλληλα τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

Οι εντάσεις παγκοσμίως κλιμακώνονται, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τα κλιματικά προβλήματα αυξάνονται, ενώ παράλληλα η αστάθεια των τιμών της ενέργειας και οι πιέσεις στο κόστος ζωής εξακολουθούν να επιβαρύνουν την οικονομία της Ευρώπης, θίγοντας τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις. Ως απάντηση, και σύμφωνα με την Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας της Ένωσης, η παρούσα εαρινή δέσμη μέτρων παρέχει καθοδήγηση για την ανακατεύθυνση της δράσης στις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Θέτει στο επίκεντρο την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς, τη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας, την επιτάχυνση της απανθρακοποίησης και τη μείωση των στρατηγικών εξαρτήσεων, προάγοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας και τις δεξιότητες, αντιμετωπίζοντας τη στεγαστική κρίση, και προστατεύοντας την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στηρίζει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα, αλλά και να διατηρήσουν τη μακροοικονομική σταθερότητα και την υγεία των δημόσιων οικονομικών τους.

Η υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων προϋποθέτει διαρκείς μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), η πολιτική συνοχής και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν βασικό ρόλο στη στήριξη των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών και των στρατηγικών επενδύσεων των κρατών μελών.

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

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