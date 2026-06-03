Αγκίστρι: Συνελήφθησαν 2 άτομα που έριχναν λύματα πράσινου χρώματος σε αυλάκι που καταλήγει στη θάλασσα

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν χθες οι αρχές στο Αγκίστρι, καθώς εντοπίστηκαν να απορρίπτουν λύματα πράσινου χρώματος σε αυλάκι που καταλήγει στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το πρωί χθες (2-6-2026), αστυνομικοί του Αστυνομικού Σταθμού Αγκιστρίου έπιασαν έναν 61χρονο και έναν 45χρονο σε εργοτάξιο στο νησί του Αγκιστρίου να έχουν τοποθετήσει αντλία σε δεξαμενή αντλιοστασίου και να ρίχνουν υγρό πράσινου χρώματος σε παρακείμενο αυλάκι το οποίο καταλήγει στη θάλασσα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως σημείωνει η ΕΛ.ΑΣ., αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν για τη διαπίστωση παραβάσεων περιβαλλοντικής νομοθεσίας που προκαλούν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Πηγή: skai.gr

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