Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε χθες Δευτέρα πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα «κάνει αυτό που του αναλογεί», μια ημέρα αφού εξέφρασε την οργή του για τα εμπόδια στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο.

Επιδιώκοντας να εκπληρώσει τις προεκλογικές υποσχέσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση για να τελειώσει το ταχύτερο ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως οι συνομιλίες μέχρι τώρα δεν έχουν επιτρέψει κάποια σημαντική πρόοδο.

Προχθές Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ εκνευρισμένος» και «εξοργισμένος» διότι ο ρώσος ομόλογός του εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, απειλώντας να προχωρήσει στην επιβολή νέων κυρώσεων, ειδικά στο ρωσικό πετρέλαιο, υπό μορφή δασμών, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο NBC News.

«Νομίζω πως θα εκπληρώσει όσα μου είπε. Νομίζω πως θα κάνει αυτό που του αναλογεί στο πλαίσιο της συμφωνίας. Και μετά, υπάρχει ο (σ.σ. πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι, ελπίζω πως θα ανέλθει επίσης στο ύψος (των περιστάσεων)», είπε ο κ. Τραμπ στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Για το ρωσικό πετρέλαιο διαβεβαίωσε πως δεν θέλει να προχωρήσει «στην επιβολή τελωνειακών δασμών» αλλά «νομίζω πως θα κάνω κάτι αν δεν θεωρώ πως (ο Βλαντίμιρ Πούτιν) κάνει αυτό που πρέπει», πρόσθεσε.

Ο ρώσος πρόεδρος έριξε την Παρασκευή την ιδέα να σχηματιστεί «μεταβατική κυβέρνηση» στην Ουκρανία, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, προκειμένου να οργανωθούν «δημοκρατικές» προεδρικές εκλογές στη χώρα αυτή και κατόπιν να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για την ειρήνη με τις νέες αρχές.

Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα προχθές Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε ωστόσο να κατεβάζει κάπως τον τόνο έναντι του κ. Πούτιν και καταφέρθηκε εναντίον του κ. Ζελένσκι, στον οποίο πρόσαψε πως έχει την πρόθεση να υπαναχωρήσει από τη διμερή συμφωνία με τις ΗΠΑ για την εκμετάλλευση ουκρανικών σπανίων γαιών.

