Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε για άλλη μια φορά χθες Δευτέρα ότι «πολύς κόσμος (του) ζητεί να είναι υποψήφιος για τρίτη θητεία» στην προεδρία των ΗΠΑ, κάτι που απαγορεύει ρητώς το αμερικανικό Σύνταγμα αλλά έχει θίξει επανειλημμένα, αφήνοντας να πλανώνται αμφιβολίες για τις προθέσεις του.

«Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Λένε πως υπάρχει τρόπος να γίνει, αλλά δεν ξέρω», είπε ο Ρεπουμπλικάνος στον Λευκό Οίκο.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο πώς θα έβλεπε υποθετικές προεδρικές εκλογές με αντιπάλους τον ίδιο και τον Δημοκρατικό προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, αν διεκδικούσε επίσης τρίτη θητεία, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απάντησε: «Αυτό θα ήταν ωραίο».

«Δεν αστειεύομαι» όσον αφορά τη διεκδίκηση τρίτης θητείας στην προεδρία: ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ήδη επανέφερε το θέμα στον δημόσιο διάλογο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο NBC News και μεταδόθηκε την Κυριακή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε την 20ή Ιανουαρίου τη δεύτερη θητεία του, μετά την πρώτη από το 2017 ως το 2021.

Ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον, καθιέρωσε τον αρχικά άγραφο κανόνα των δυο θητειών το 1797. Η παράδοση αυτή εγγράφτηκε στο Σύνταγμα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, με την υιοθέτηση της 22ης Τροπολογίας, που επικυρώθηκε το 1951.

Προβλέπει πως «ουδείς μπορεί να εκλεγεί πάνω από δυο φορές στο αξίωμα του προέδρου» των ΗΠΑ.

