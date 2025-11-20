Ο Τραμπ παραδέχεται ότι η δημοτικότητά του μειώθηκε αλλα... όχι στους «έξυπνους ανθρώπους»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι που σπάνια κάνει: Παραδέχτηκε ότι τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις έχουν μειωθεί.

Ο Τραμπ, υπό πίεση για το υψηλό κόστος διαβίωσης και την έρευνα για τον εκλιπόντα καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν, αναφέρθηκε στις δυσκολίες με την πολιτική του βάση σε μια -κατά τα άλλα- ενθουσιώδη ομιλία του στην Ουάσινγκτον, προς επιχειρηματικούς ηγέτες και αξιωματούχους από τη Σαουδική Αραβία.

Το ποσοστό αποδοχής του μειώθηκε στο 38%, στο χαμηλότερο από την επιστροφή του στην εξουσία, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos αυτή την εβδομάδα.

«Έτσι, τα ποσοστά μου στις δημοσκοπήσεις απλώς μειώθηκαν, αλλά στους έξυπνους ανθρώπους έχουν αυξηθεί πολύ», είπε.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η θέση του έχει πληγεί από συντηρητικούς συμμάχους που διαφωνούν με την άποψή του ότι θα χρειαστούν ορισμένα εξειδικευμένα στελέχη από το εξωτερικό για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη κρίσιμων βιομηχανιών στην εγχώρια αγορά.

«Πάντα δέχομαι λίγη κριτική από τον λαό μου, τους ανθρώπους που με αγαπούν και τους ανθρώπους που αγαπώ», είπε. «Τυχαίνει να είναι κεντροδεξιοί... Μερικές φορές είναι εντελώς δεξιοί».

Κάποιοι συντηρητικοί υποστηρίζουν πως η μετανάστευση μειώνει τις θέσεις εργασίας για τους Αμερικανούς πολίτες, καταστέλλει τους μισθούς τους και στερεί από τους Αμερικανούς τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν σε ταχέως αναπτυσσόμενες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης μεταποίησης. Ο Τραμπ, παρόλο που γενικά είναι σκληροπυρηνικός υπέρμαχος κατά της μετανάστευσης, λέει ότι οι ξένοι εργαζόμενοι βοηθούν στην εκπαίδευση Αμερικανών εργαζομένων για θέσεις εργασίας σε αυτούς τους κλάδους, σημειώνει το Reuters.

«Είναι εκπληκτικοί πατριώτες, αλλά απλώς δεν καταλαβαίνουν ότι ο λαός μας πρέπει να διδαχθεί», είπε ο Τραμπ. «Αυτό είναι κάτι που δεν έχουν κάνει ποτέ».

Δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos δείχνουν τακτικά ότι η αποδοχή του Τραμπ είναι χαμηλότερη μεταξύ των Αμερικανών με πανεπιστημιακή μόρφωση σε σχέση με εκείνους που δεν αποφοίτησαν από κάποιο κολέγιο. Στη δημοσκόπηση αυτής της εβδομάδας, μόνο το 33% των ερωτηθέντων με πτυχίο κολεγίου ή ανώτερο ενέκριναν την πολιτική του Τραμπ, ενώ το 42% όσων δεν είχαν πανεπιστημιακό πτυχίο την ενέκριναν.

Ο ρεπουμπλικανός αναφέρθηκε επίσης στον πληθωρισμό, μια σημαντική ανησυχία για τους ψηφοφόρους, οι οποίοι του δίνουν χαμηλή βαθμολογία στο θέμα. Μόλις το 26% των Αμερικανών λένε ότι ο Τραμπ κάνει καλή δουλειά στη διαχείριση του κόστους διαβίωσης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.

Απέδωσε την ευθύνη για τον πληθωρισμό στους Δημοκρατικούς, προσθέτοντας ότι «τώρα έχουμε έναν όμορφο, φυσιολογικό πληθωρισμό - θα μειωθεί λίγο περισσότερο τους επόμενους μήνες».

Το κλείσιμο της κυβέρνησης των ΗΠΑ (shutdown) έχει καθυστερήσει την ανακοίνωση των πρόσφατων στοιχείων για τις τιμές καταναλωτή, αλλά ο πληθωρισμός κινείται πάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο Τραμπ απέφυγε να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο άλλο σημαντικό πολιτικό ζήτημα που ταλανίζει την κυβέρνησή του, τα λεγόμενα αρχεία Έπσταϊν. Το Κογκρέσο ψήφισε σχεδόν ομόφωνα την Τρίτη τη δημοσιοποίηση των εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Ο Τραμπ, ο οποίος είχε αγωνιστεί εναντίον μιας τέτοιας κίνησης για μήνες πριν αλλάξει πορεία, έχει δηλώσει ότι το ζήτημα αποτελεί «απόσπαση της προσοχής από τις επιτυχίες της κυβέρνησής του».

*Κεντρική φωτογραφία: Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια του «Saudi Investment Forum» (Φόρουμ για Επενδύσεις με τη Σαουδική Αραβία), την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στο Κέντρο Κένεντι, στην Ουάσινγκτον.

