Η Χαμάς κατήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης την επικίνδυνη κλιμάκωση που, σύμφωνα με την ίδια, απειλεί να διαταράξει τη συμφωνηθείσα εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Η καταγγελία έρχεται μετά από νέο μπαράζ ισραηλινών βομβαρδισμών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) υποστήριξαν ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για πυρά που δέχθηκαν στρατιώτες τους στην περιοχή.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς απέρριψε τον ισχυρισμό των IDF, χαρακτηρίζοντάς τον ατυχή προσπάθεια να αιτιολογηθούν παραβιάσεις που δεν έχουν τέλος.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, που μεσολάβησαν για την επίτευξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, να ασκήσουν άμεση και σοβαρή πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός της συμφωνίας.

