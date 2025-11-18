Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά στο 38%, το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του, καθώς οι Αμερικανοί εκφράζουν δυσαρέσκεια για το αυξανόμενο κόστος ζωής και την υπόθεση Έπσταϊν.

Παράλληλα, η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, καταγράφει σημάδια αποδυνάμωσης της επιρροής του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Την Τρίτη, η Βουλή των Αντιπροσώπων που ελέγχουν οι Ρεπουπλικανοί, υπερψήφισε το νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για τη δημοσιοποίηση των φακέλλων της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο Τραμπ αντιτασσόταν επί μήνες, γεγονός που τον έφερε σε σύγκρουση ακόμη και με μία από τις άλλοτε στενότερες συμμάχους του στο Κογκρέσο, τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία πλέον τον επικρίνει δημόσια. Ο Τραμπ αναγκάστηκε να αλλάξει στάση την Κυριακή, καθώς οι βουλευτές ήταν έτοιμοι να προχωρήσουν χωρίς αυτόν.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι η συνολική δημοτικότητά του μειώθηκε κατά δύο μονάδες σε σχέση με την έρευνα των αρχών Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του με 47% αποδοχή. Η πτώση κατά εννέα μονάδες από τον Ιανουάριο τον φέρνει πολύ κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα της πρώτης του θητείας, αλλά και αντίστοιχα με τα μικρότερα ποσοστά του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν, του οποίου η δημοτικότητα είχε πέσει έως και στο 35%. Ο Τραμπ είχε βρεθεί στο 33% κατά την πρώτη του θητεία.

Παρά τις κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει στην πολιτική του πορεία, ο Τραμπ διατηρεί υψηλά ποσοστά αποδοχής μεταξύ των Ρεπουμπλικανών ψηφοφόρων.

Ωστόσο, φέτος αντιμετωπίζει ιδιαίτερη πίεση λόγω της κριτικής ότι δεν κάνει αρκετά για να στηρίξει τα νοικοκυριά απέναντι στο αυξανόμενο κόστος ζωής, ένα ζήτημα που είχε πλήξει και την κυβέρνηση Μπάιντεν και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη του Τραμπ απέναντι στην τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις στις περσινές εκλογές.

Αρνητικές αξιολογήσεις και για τον χειρισμό της υπόθεσης Έπσταϊν

Οι Αμερικανοί εμφανίζονται ολοένα και πιο απογοητευμένοι από τον τρόπο που ο Ντόναλντ Τραμπ διαχειρίζεται την ακρίβεια, με μόλις 26% να δηλώνουν ικανοποιημένοι, πτώση από το 29% στις αρχές του μήνα. Παρά τη μείωση των δασμών σε βασικά αγαθά όπως καφές, μπανάνες και κρέας, οι τιμές παραμένουν υψηλές, με τον πληθωρισμό να αγγίζει το 3% σε ετήσια βάση και την αγορά εργασίας να αποδυναμώνεται. Το 65% των ερωτηθέντων, ανάμεσά τους και ένας στους τρεις Ρεπουμπλικανούς, αποδοκιμάζει την πολιτική του προέδρου στο κόστος ζωής.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ καταγράφει χαμηλές επιδόσεις και στον χειρισμό της υπόθεσης του Τζέφρι Έπσταϊν: μόλις 20% εγκρίνει τις κινήσεις του, ενώ 70% των πολιτών —και 60% των Ρεπουμπλικανών— πιστεύει ότι η κυβέρνηση αποκρύπτει στοιχεία για τους «πελάτες» του Έπσταϊν.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση Reuters/Ipsos, στην οποία συμμετείχαν 1.017 Αμερικανοί ενήλικες, η δυσαρέσκεια για την οικονομία και τις δικαστικές υποθέσεις απειλεί να δημιουργήσει τριγμούς για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους.



