Επαναλειτουργία της κυβέρνησης ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης στο Οβάλ Γραφείο (στις 9:45 μ.μ. ET.)

Αρχικά, ο Τραμπ είχε προγραμματίσει ένα ιδιωτικό δείπνο για τις 7:30 μ.μ. με κάλυψη από τον Τύπο του Λευκού Οίκου, αλλά αντ' αυτού, ο Αμερικανός πρόεδρος θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο για την υπογραφή του νομοσχεδίου χρηματοδότησης που θα «ανοίξει» ξανά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Αυτό προϋποθέτει, φυσικά, ότι θα εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως αναμένεται.

Η υπογραφή του νομοσχεδίου θα σηματοδοτήσει το επίσημο τέλος της μεγαλύτερης περιόδου διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οριακή πλειοψηφία

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε, το βράδυ της Τετάρτης, νομοθετική πρόταση που προωθεί τον τερματισμό της ιστορικά μακροβιότερης – διάρκειας 43 ημερών – αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η πρόταση προβλέπει λειτουργία της κυβέρνησης έως τις 30 Ιανουαρίου και επαναφορά βασικών προγραμμάτων, όπως η διανομή επιδομάτων διατροφικής βοήθειας (SNAP), καθώς και η συνέχιση επιδοτήσεων για κοινωνικά προγράμματα μέχρι το τέλος του δημοσιονομικού έτους 2026, καθώς και αναβίωση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

