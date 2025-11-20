Είναι ένα από τα πιο φημισμένα σχολεία της Γαλλίας. Ανάμεσα στους αποφοίτους του, περιλαμβάνονται τρεις πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, τρεις νικητές Νόμπελ και δεκάδες διευθύνοντες σύμβουλοι. Κι όμως, σχεδόν το ένα πέμπτο των περσινών αποφοίτων της École Polytechnique έχει εγκαταλείψει τη Γαλλία. Παρομοίως, Βρετανοί επιχειρηματίες εγκαταλείπουν την αυξανόμενη φορολογική επιβάρυνση της χώρας τους για να κατευθυνθούν προς τον Κόλπο, ενώ καλά εκπαιδευμένοι Γερμανοί ανταλλάσσουν τη στάσιμη οικονομία του Μονάχου και της Στουτγάρδης με την Ελβετία. Η Ευρώπη του υψηλού φόρου και του μεγάλου κράτους αρχίζει να υφίσταται μια επιταχυνόμενη διαρροή ταλέντων. Αλλά η βασική χώρα που θα έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτό το φαινόμενο, οι Ηνωμένες Πολιτείες, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σίγουρα αυτή είναι μια στιγμή για την Αμερική να ανοίξει και πάλι τις πόρτες της, βοηθώντας τόσο τον εαυτό της όσο και, τελικά, τη Δυτική συμμαχία.

Με την κυβέρνηση της Γαλλίας σε μόνιμη κρίση και με ένα από τα υψηλότερα φορολογικά βάρη στον κόσμο, δεν προκαλεί έκπληξη το ότι πολλοί από τους πιο ταλαντούχους νέους Γάλλους αποφασίζουν να χτίσουν την καριέρα τους αλλού. Σύμφωνα με έρευνα της Ομοσπονδίας Syntec για Γάλλους εργαζομένους και φοιτητές, 15.000 απόφοιτοι των σχολών μηχανικών και διοίκησης της Γαλλίας ξεκινούν πλέον την καριέρα τους στο εξωτερικό κάθε χρόνο. Όσο καλύτερη η σχολή, τόσο περισσότεροι απόφοιτοι φεύγουν: το 2024, το 19% των αποφοίτων της École Polytechnique έφυγαν από τη χώρα και το 2022 το ίδιο έκανε το 17% των αποφοίτων της ελίτ σχολής μηχανικών CentraleSupélec. Φανταστείτε σχεδόν το ένα πέμπτο της τάξης αποφοίτων του MIT ή του Harvard να κατευθύνεται κατευθείαν προς το διεθνές αεροδρόμιο μετά την τελετή αποφοίτησης: δεν αποτελεί ακριβώς ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα.

Όπου κι αν πάνε, αυτοί οι Γάλλοι απόφοιτοι πιθανότατα θα έχουν άφθονη βρετανική παρέα. Υπολογίζεται ότι έως και 250.000 Βρετανοί κατοικούν στο Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανάμεσά τους και ο Alasdair Haynes, ιδρυτής του βρετανικού χρηματιστηρίου Aquis. Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια άλλοι έχουν μετακινηθεί στην Αυστραλία. Σε πιο λεπτομερές επίπεδο, σχεδόν 2.000 γιατροί που εκπαιδεύτηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο μετεγκαταστάθηκαν στην Αυστραλία το 2023, σημειώνοντας αύξηση 67% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Και περίπου ένα τέταρτο του εκατομμυρίου Γερμανοί φέρονται να εγκαταλείπουν τη χώρα κάθε χρόνο, με τους περισσότερους να μετακινούνται στην Ελβετία.

Δεν υπάρχει ενιαία στατιστική βάση δεδομένων για τη μετακίνηση ταλέντων ανά τον κόσμο. Αλλά αν προσπαθήσει κανείς να ενώσει κομμάτια του παζλ, προκύπτει μια ξεκάθαρη εικόνα. Υπάρχει μια έξοδος ταλέντων από μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί. Οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης έχουν παγιδευτεί σε έναν φαύλο κύκλο στάσιμης ανάπτυξης, αυξανόμενων φόρων και συμπιεσμένων βιοτικών επιπέδων. Οι δουλειές είναι δύσκολο να βρεθούν. Αν βρεις μία, δεν θα πληρώνει καλά, και οι φόροι είναι εξοντωτικοί.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν κάποτε ο πιο φυσικός προορισμός γι’ αυτούς. Είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μία από τις πλουσιότερες και η χώρα με το μεγαλύτερο εύρος ευκαιριών και γεωγραφίας. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει πλέον. Και πάλι, δεν υπάρχει ενιαία βάση δεδομένων, αλλά στοιχεία από την Henley & Partners, μια εταιρεία μετεγκατάστασης, δείχνουν ότι τα ΗΑΕ προηγούνται με καθαρή εισροή 9.800 εκατομμυριούχων μέχρι τώρα φέτος, σε σύγκριση με μόλις 7.500 για τις Ηνωμένες Πολιτείες (μια χώρα περίπου 30 φορές μεγαλύτερή τους), 3.600 για την Ιταλία και 3.000 για την Ελβετία. Υπάρχει ένας τεράστιος στρατός κινητού πλούτου και ταλέντου και οι ΗΠΑ δεν παίρνουν τίποτα που να πλησιάζει το μερίδιο που τους αναλογεί.

Η ωμή αλήθεια είναι η εξής: ως μέρος της καταστολής της μετανάστευσης, η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε να χρεώνει αποτρεπτικά 100.000 δολάρια για τις βίζες H1-B «ειδικών επαγγελμάτων», ακριβώς στη λάθος στιγμή της ιστορίας. Οι περισσότεροι από εμάς μπορούμε να κατανοήσουμε τη λογική του ελέγχου του αριθμού των χαμηλής ειδίκευσης μεταναστών, ακόμη και χωρίς να συμφωνούμε απαραίτητα με αυτό. Αλλά Γερμανοί μηχανικοί, Γάλλοι μαθηματικοί και Βρετανοί επιχειρηματίες; Ή δισεκατομμυριούχοι που φέρνουν δουλειές και πλούτο μαζί τους; Πού βρίσκεται η λογική σε αυτό;

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να ανοίξουν και πάλι τις πόρτες τους. Αυτό θα επιτύγχανε δύο βασικούς στόχους. Πρώτον, θα ενίσχυε την αμερικανική οικονομία. Καμία χώρα δεν μπορεί ποτέ να έχει αρκετούς υψηλά ειδικευμένους ανθρώπους. Προστατευόμενη από ένα τείχος δασμών, η τωρινή κυβέρνηση θέλει να ξαναχτίσει τη βιομηχανική της βάση και να εξασφαλίσει τις αλυσίδες εφοδιασμού, και μια τεράστια νέα δεξαμενή μηχανικών και διοικητικών στελεχών θα έκανε αυτό το έργο πολύ ευκολότερο. Δεύτερον, και ίσως πιο σημαντικό, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης για αλλαγή στην Ευρώπη. Πάντα ήταν προς το γεωπολιτικό συμφέρον της Αμερικής να έχει μια ισχυρή και εύπορη ήπειρο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Γι’ αυτό δαπάνησε τόσα χρήματα για το Σχέδιο Μάρσαλ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια εξασθενημένη, υπερφορολογημένη Ευρώπη δύσκολα μπορεί να πληρώσει για την ίδια της την άμυνα, ούτε μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του δυτικού κόσμου ή στην αντιμετώπιση μιας ολοένα πιο επιθετικής Κίνας. Αν η φυγή εγκεφάλων επιταχυνθεί, τουλάχιστον μερικά από τα ευρωπαϊκά κράτη ίσως αντιληφθούν ότι ήρθε επιτέλους η ώρα για μεταρρυθμίσεις.

Πολλοί από τους αποδήμους θα προτιμούσαν πιθανότατα να χτίσουν τις καριέρες τους στις Ηνωμένες Πολιτείες αντί στο Ντουμπάι ή στον Καναδά. Γιατί να μην προσφερθεί ένα σχήμα κινητικότητας νέων στο Ηνωμένο Βασίλειο που να δίνει σε κάθε Βρετανό ή Αμερικανό κάτω των 30 το δικαίωμα να ζήσει και να εργαστεί στη χώρα του άλλου; Ή να προσφέρονται 100.000 άδειες εργασίας τον χρόνο στους υψηλότερα καταταγμένους Γάλλους ή Γερμανούς αποφοίτους; Είναι αλήθεια πως αυτά μπορεί να μην αρέσουν στην βάση των υποστηρικτών της πολιτικής «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ. Αλλά υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία στο να προσέφερε η χώρα ένα καταφύγιο για τις υπερφορολογημένες, υποπληρωμένες επαγγελματικές και επιχειρηματικές τάξεις της Ευρώπης, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκόμιζαν σημαντικά οφέλη αν την άρπαζαν.

