Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τρίτη πως νομίζει πως ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, παρά τις πρόσφατες πολύνεκρες αεροπορικές επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο κ. Τραμπ απάντησε «νομίζω πως ναι», ερωτηθείς αν θεωρεί πως ο κ. Πούτιν θέλει πράγματι να κλειστεί ειρηνευτική συμφωνία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

«Νομίζω πως το όνειρό του ήταν να κατακτήσει όλη τη χώρα», αλλά «εξαιτίας μου, δεν θα το κάνει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος.

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν έχει εμπιστοσύνη στον ένοικο του Κρεμλίνου, ο κ. Τραμπ απάντησε «δεν έχω εμπιστοσύνη σε πολύ κόσμο».

Μόλις το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικάνος εξέφραζε τις αμφιβολίες του για το τι θέλει ο κ. Πούτιν, έπειτα από ρωσικές πυραυλικές επιδρομές σε ουκρανικές πόλεις με άμαχους νεκρούς.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος ο Πούτιν να εκτοξεύσει πυραύλους σε πολιτικές ζώνες, σε πόλεις και χωριά, τις τελευταίες μέρες. Αυτό με κάνει να νομίζω ότι ίσως δεν έχει πρόθεση να σταματήσει τον πόλεμο, παριστάνει πως το θέλει σε μένα, και πρέπει να αντιμετωπιστεί αλλιώς», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Επανέλαβε στη συνέντευξη που παραχώρησε χθες πως «δεν ήμουν διόλου ευτυχής όταν είδα τον Πούτιν να εκτοξεύει πυραύλους σε μερικές πόλεις».

Ο μεγιστάνας, ο οποίος διαβεβαίωνε προεκλογικά πως θα επέλυε τη σύγκρουση αυτή «σε 24 ώρες», αξιώνει το Κίεβο και η Μόσχα να κλείσουν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κατόπιν συμφωνία ειρήνης, τρία και πλέον χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού και το ξέσπασμα του πολέμου με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, στρατιωτικούς και πολίτες.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, άρχισε θεαματική διαδικασία επαναπροσέγγισης με τη Ρωσία και τον πρόεδρο Πούτιν, χωρίς πάντως να εξασφαλίσει μείζονες παραχωρήσεις από το Κρεμλίνο.

Ο ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν ανήγγειλε προχθές Δευτέρα μονομερή κατάπαυση του πυρός για τρεις ημέρες, από την 8η ως τη 10η Μαΐου, ώστε να συμπέσει με τους εορτασμούς για την 80ή επέτειο της νίκης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Αντιδρώντας, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατακεραύνωσε αυτή που εξέλαβε ως «απόπειρα χειραγώγησης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.