Κοινή στρατιωτική επιχείρηση Βρετανίας-ΗΠΑ εναντίον των Χούθι στην Υεμένη

Βρετανικά και αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετείχαν σε κοινή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας.

Όπως αναφέρει δελτίο Τύπου, ο βομβαρδισμός κτιρίων όπου «παράγονταν drones» νότια της Σανάα έγινε αφού έπεσε το σκοτάδι, για την αποτροπή του κινδύνου «για τους αμάχους». Τα αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon FGR4, τα οποία προχώρησαν σε ρίψεις βομβών «ακριβείας» Paveway IV, επέστρεψαν «με ασφάλεια».

Προχθές Δευτέρα, αμερικανικός βομβαρδισμός έπληξε κέντρο όπου κρατούνταν αφρικανοί μετανάστες στην επαρχία Σαάντα (βόρεια), σκοτώνοντας 68 ανθρώπους, σύμφωνα με τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στους Χούθι.

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν «πάνω από 1.000 στόχους» στην Υεμένη από την 15η Μαρτίου, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης εναντίον των Χούθι.

