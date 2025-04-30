Καθώς έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δραστική πτώση των χρηματοδοτήσεων, ο ΟΗΕ θα υποβαθμίσει τις φιλοδοξίες του ως προς την ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία, επικεντρώνοντας εκ νέου τις ενέργειές του σε τέσσερις προτεραιότητες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη υπεύθυνη του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών.

Τον Ιανουάριο, ο ΟΗΕ απηύθυνε έκκληση για δωρεές ύψους 2,63 δισεκατομμυρίων δολαρίων ώστε να προσφέρει βοήθεια σε 6 από τα 12,7 εκατ. πολίτες που χρειάζονται βοήθεια στην εμπόλεμη χώρα.

Όμως «εξαιτίας της απότομης συρρίκνωσης των χρηματοδοτήσεων για ανθρωπιστικούς σκοπούς», ο ΟΗΕ και εταίροι του αποφάσισαν να «ορίσουν νέες προτεραιότητες», που θα επιτρέψουν να προσφερθεί βοήθεια σε 4,8 εκατομμύρια ανθρώπους, με προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί ποσό ύψους 1,75 δισεκ. δολαρίων, εξήγησε η Τζόις Μισούγια στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Ο σκοπός είναι να βοηθήσουμε αυτούς που διατρέχουν περισσότερο κίνδυνο και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, επικεντρωνόμενοι σε τέσσερις προτεραιότητες: στους ανθρώπους κοντά στα μέτωπα, στις εσπευσμένες απομακρύνσεις (πληθυσμών), στην άμεση βοήθεια έπειτα από πλήγματα και στη βοήθεια στους πιο ευάλωτους από τους εξαναγκαστικά εκτοπισμένους», εξήγησε.

«Δίχως αυξημένη υποστήριξη, ακόμη και εγχειρήματα που είναι απαραίτητα για να σωθούν ζωές ενδέχεται να απειληθούν», προειδοποίησε η κυρία Μισούγια.

Οι δηλώσεις της καταγράφονται καθώς υπηρεσίες του ΟΗΕ, η μια μετά την άλλη, ανακοινώνουν μειώσεις των επιχειρήσεών τους σε όλο τον κόσμο και του προσωπικού τους, εξαιτίας των μεγάλων μειώσεων της συμβολής δωρητών, ιδιαίτερα των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περιέκοψε κατά το 83%, ή αλλιώς «κατά δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια», τα προγράμματα της υπηρεσίας διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας USAID, που διέθετε ετήσιο προϋπολογισμό 42,8 δισεκ. δολαρίων, ίσο με το 42% της ανθρωπιστικής βοήθειας που διανέμεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.