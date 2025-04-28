Τραμπ: Είμαι απογοητευμένος από τη Ρωσία - Η συνάντησή μου με τον Ζελένσκι «πήγε καλά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι «πολύ απογοητευμένος» από τη Ρωσία, καλώντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι «τα περιθώρια για συμφωνία υπάρχουν» και εξέφρασε αισιοδοξία για το ενδεχόμενο επίτευξής της.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ σημείωσε ότι «πήγε καλά» και πρόσθεσε ότι «θα δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή.

Παράλληλα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «φαίνεται πιο ήρεμος τώρα» και ότι δείχνει διάθεση να προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις πιέσεις προς τις δύο πλευρές για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, απειλώντας, μάλιστα, να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη διαμεσολάβηση.

Σε αυτό το κλίμα ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε την Κυριακή ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι «πολύ κρίσιμη» για το εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειες μεσολάβησης για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι πλησιάζει η διορία που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη συμφωνίας.

«Είμαστε κοντά, αλλά όχι αρκετά κοντά», δήλωσε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Meet the Press του NBC. Είπε ότι Μόσχα και Κίεβο είναι πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία, αλλά προειδοποίησε ότι οι προσδοκίες για άμεσο αποτέλεσμα πρέπει να παραμείνουν συγκρατημένες.

«Αυτή η εβδομάδα θα είναι καθοριστική, καθώς πρέπει να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτή την προσπάθεια ή αν ήρθε η ώρα να επικεντρωθούμε σε άλλα ζητήματα, εξίσου ή και περισσότερο σημαντικά», είπε ο Ρούμπιο.

«Θέλουμε να δούμε τη συμφωνία να επιτυγχάνεται. Υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία, αλλά και λόγοι για ρεαλισμό», πρόσθεσε.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αφιερώνουμε χρόνο και πόρους σε αυτή την προσπάθεια αν δεν πρόκειται να ευοδωθεί», δήλωσε ο Ρούμπιο στην εκπομπή Meet the Press του NBC.

Όπως πρόσθεσε, η τελευταία εβδομάδα αφιερώθηκε στο να διαπιστωθεί πόσο κοντά βρίσκονται πραγματικά οι δύο πλευρές και αν η απόστασή τους δικαιολογεί τη συνέχιση της αμερικανικής διαμεσολάβησης.

Ο Ρούμπιο προειδοποίησε, επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν επιλογές για να αποδώσουμε ευθύνες σε όσους δεν επιθυμούν την ειρήνευση στην Ουκρανία.

Τα σχόλια του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αποτελούν την τελευταία ένδειξη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ χάνει την υπομονή του στην προσπάθειά του να φέρει το τέλος στη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας. Καθώς πλησιάζει την εκατοστή ημέρα της νέας του θητείας, ο Τραμπ έχει εκφράσει την απογοήτευσή του τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς την Ουκρανία για την αντίστασή τους στις αμερικανικές ειρηνευτικές πρωτοβουλίες.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε υποσχεθεί ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, έχει δηλώσει σε συμβούλους του το τελευταίο διάστημα ότι η επίλυση της σύγκρουσης αποδεικνύεται πιο δύσκολη απ’ όσο είχε υπολογίσει.

