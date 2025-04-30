Το ράντσο που βρέθηκε στα πρωτοσέλιδα στο Μεξικό στις αρχές του Μαρτίου ήταν πράγματι κέντρο εκπαίδευσης ανθρώπων οι οποίοι στρατολογήθηκαν από συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά, σε πολλές περιπτώσεις παρά τη θέλησή τους, όμως όχι εξόντωσης, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η γενική εισαγγελία.

Οι χώροι του εγκαταλελειμμένου αγροκτήματος στην πολιτεία Χαλίσκο (βορειοδυτικά) ερευνήθηκαν την 5η Μαρτίου, έπειτα από πρωτοβουλία συλλογικότητας συγγενών αγνοουμένων — αυτοί οι τελευταίοι ξεπερνούν τους 100.000 στη χώρα.

Βρέθηκαν θραύσματα απανθρακωμένων οστών και εκατοντάδες ρούχα και ζευγάρια παπούτσια στο ράντσο αυτό, στην Τεουτσιτλάν, κάπου 80 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα της πολιτείας, τη Γουαδαλαχάρα.

Η συλλογικότητα θεωρεί πως το αγρόκτημα είχε μετατραπεί σε «κέντρο εξόντωσης» από συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά στην περιοχή, όπου είναι κυρίαρχο το Καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Όμως δεν βρέθηκε κάποιο τεκμήριο που να επιτρέπει να μιλήσει κανείς για «κρεματόρια», είπε χθες στον Τύπο ο Αλεχάντρο Χερτς, ο γενικός εισαγγελέας του Μεξικού, που είχε αναγγείλει πως θα επέβλεπε προσωπικά την έρευνα.

«Βρήκαμε μικρό βάζο με μικροσκοπικά θραύσματα οστών», εξήγησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Συγγενείς αγνοουμένων πιστεύουν πως στο ράντσο βρίσκονταν κρεματόρια στα οποία εξαφανίζονταν, διά της απανθράκωσής τους, πτώματα ανθρώπων που στρατολογήθηκαν εξαναγκαστικά από καρτέλ και κατόπιν δολοφονήθηκαν.

Όμως «δεν βρέθηκε ούτε μια απόδειξη που να τεκμηριώνει αυτή την υπόθεση», επέμεινε ο γενικός εισαγγελέας Χερτς.

Το Μεξικό μετρά, σύμφωνα με ορισμένες στατιστικές, πάνω από 127.000 αγνοούμενους· πρόκειται για «ανθρώπινη τραγωδία» πελώριων διαστάσεων, σύμφωνα με αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ.

Οι περισσότερες από αυτές τις εξαφανίσεις καταγράφτηκαν μετά το 2006, όταν διατάχθηκε να αναπτυχθεί ο στρατός στο εσωτερικό της χώρας για να παταχθούν τα καρτέλ, άρχισαν επιχειρήσεις που οδήγησαν στη βαλκανιοποίησή τους — τον κατακερματισμό τους σε μικρότερες, ακόμη πιο αιμοδιψείς συμμορίες.

Η πολιτεία Χαλίσκο είναι αυτή που πλήττεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στη χώρα από τη μάστιγα των εξαφανίσεων: καταμετρώνται εκεί πάνω από 15.000 υποθέσεις αυτής της φύσης.

Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί πόσοι άνθρωποι οδηγήθηκαν διά της βίας στο αγρόκτημα αυτό, το «ράντσο της φρίκης», όπως το βάφτισε μερίδα του Τύπου.

Σύμφωνα με τον κ. Χερτς, συνεχίζει να διενεργείται επίσης έρευνα για πιθανή συνέργεια αξιωματούχων των τοπικών αρχών με κακοποιούς.

Το καρτέλ ΚΝΓΧ συγκαταλέγεται στις οκτώ συμμορίες της Λατινικής Αμερικής οι οποίες εγγράφτηκαν φέτος στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ με τις ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις, με απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

