Ο Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και πρίγκιπα διάδοχο Σαουδικής Αραβίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε απόψε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω της κλιμακούμενης σύρραξης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ μίλησε επίσης με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν, για τις εξελίξεις στην περιοχή.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι σημαντική η αυτοσυγκράτηση, η αποκλιμάκωση και η επίλυση όλων των διαφορών με διπλωματικά μέσα, ώστε να επιτευχθεί σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.