Ο Τραμπ μίλησε με Νετανιάχου και πρίγκιπα διάδοχο Σαουδικής Αραβίας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε απόψε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω της κλιμακούμενης σύρραξης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.
Ο Τραμπ μίλησε επίσης με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, τον Μοχάμαντ μπιν Σαλμάν, για τις εξελίξεις στην περιοχή.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι είναι σημαντική η αυτοσυγκράτηση, η αποκλιμάκωση και η επίλυση όλων των διαφορών με διπλωματικά μέσα, ώστε να επιτευχθεί σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.
