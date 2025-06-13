Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε απευθείας μήνυμα προς τον λαό του Ιράν, στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων», καλώντας τους Ιρανούς πολίτες να υψώσουν τη φωνή τους ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς.

«Το ισλαμικό καθεστώς που σας καταπιέζει εδώ και σχεδόν 50 χρόνια απειλεί να καταστρέψει τη χώρα μας, το κράτος του Ισραήλ. Ο στόχος της επιχείρησής μας είναι να εξουδετερώσουμε την πυρηνική και βαλλιστική απειλή του καθεστώτος. Καθώς πετυχαίνουμε τον στόχο μας, ανοίγουμε τον δρόμο για εσάς να αποκτήσετε την ελευθερία σας», αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Νετανιάχου δήλωσε πως μέσα στις τελευταίες 24 ώρες οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν πλήξει κρίσιμους στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, εξουδετερώνοντας «ανώτατους στρατιωτικούς, κορυφαίους πυρηνικούς επιστήμονες και το βασικότερο κέντρο εμπλουτισμού ουρανίου», καθώς και «μεγάλο μέρος του βαλλιστικού οπλοστασίου» του καθεστώτος.

«Το καθεστώς δεν ξέρει τι το χτύπησε — ούτε τι έρχεται. Δεν ήταν ποτέ πιο αδύναμο. Αυτή είναι η στιγμή σας. Σηκώστε το ανάστημά σας. Υψώστε τη φωνή σας», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας το σύνθημα των ιρανικών διαδηλώσεων: «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία – Zan, Zendegi, Azadi»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο αγώνας του Ισραήλ δεν στρέφεται κατά του ιρανικού λαού, αλλά αποκλειστικά κατά του θεοκρατικού καθεστώτος, «που τους καταπιέζει και τους φτωχοποιεί».

Υπενθύμισε τις ιστορικές σχέσεις φιλίας μεταξύ των λαών του Ισραήλ λέγοντας ότι «ο λαός του Ιράν και ο λαός του Ισραήλ ήταν φίλοι από την εποχή του Κύρου του Μεγάλου. Ήρθε η ώρα ο ιρανικός λαός να ενωθεί γύρω από τη σημαία και την ιστορική του κληρονομιά, διεκδικώντας την ελευθερία του από αυτό το σκοτεινό και τυραννικό καθεστώς», κλείνοντας με τη φράση: «Mar-do-me sh-ja-ee Iran, noor bar tariki piruz ast — Γενναίε λαέ του Ιράν, το φως νικά πάντα το σκοτάδι.»

Πηγή: skai.gr

