«Σοβαρές ανησυχίες» έχει η Βρετανία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πιστεύει ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Ο πρωθυπουργός (Στάρμερ) ήταν σαφής ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και εξέθεσε τις σοβαρές ανησυχίες του Ηνωμένου Βασιλείου για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν» ανέφερε ο εκπρόσωπος μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών.

Παράλληλα, ο Στάρμερ επανέλαβε στον Νετανιάχου ότι είναι αναγκαία μια αποκλιμάκωση και μια διπλωματική λύση, για τη σταθερότητα της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

