Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη μείωση των επιτοκίων από τη Federal Reserve την Τετάρτη, χαρακτηρίζοντάς τη «μάλλον μικρή», επιτιθέμενος παράλληλα στον απερχόμενο πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

«Έκανε έναν, θα έλεγα, μάλλον μικρό αριθμό που θα μπορούσε να είχε διπλασιαστεί, τουλάχιστον διπλασιαστεί», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια επιχειρηματικής στρογγυλής τράπεζας, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης της Fed την Τετάρτη, αποκαλώντας τον Πάουελ “stiff” και “deadhead”.

Ο πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του εκλεκτού του για τη Federal Reserve, Στίβεν Μίραν, ο οποίος ήταν ένας από τις τρεις διαφωνούσες ψήφους την Τετάρτη, και είπε ότι ήθελε μεγαλύτερη μείωση επιτοκίων, μισή ποσοστιαία μονάδα, όχι ένα τέταρτο.

Σε συνέντευξή του στο Politico νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ απάντησε καταφατικά όταν ρωτήθηκε αν προϋπόθεση για έναν νέο πρόεδρο της Fed θα ήταν το να μειώσει άμεσα τα επιτόκια. Αυτό συμβαίνει ενώ ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, Κέβιν Χάσετ, που βρίσκεται στη σύντομη λίστα του προέδρου για τη θέση του προέδρου της Fed, λέει ότι πιστεύει πως ο Τραμπ θα οριστικοποιήσει την επιλογή του για αντικατάσταση του Πάουελ «την επόμενη μία ή δύο εβδομάδες».

Πηγή: skai.gr

