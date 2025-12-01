Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι έχει αποφασίσει για την επιλογή του για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), αφού ξεκαθάρισε ότι αναμένει από τον υποψήφιό του μειώσεις επιτοκίων.

«Ξέρω ποιον θα επιλέξω, ναι», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον, χωρίς να κατονομάσει την επιλογή του. «Θα το ανακοινώσουμε».

Ο Τραμπ έχει συχνά επικρίνει τον νυν πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε γρήγορα τα επιτόκια και έχει τονίσει ότι θέλει έναν πρόεδρο που θα επιδιώξει πιο δυναμικά τις μειώσεις. Άτομα που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο Bloomberg News την περασμένη εβδομάδα ότι ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ (φωτογραφία), επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, θεωρείται η πιθανότερη επιλογή για να διαδεχθεί τον Πάουελ.

Ο Χάσετ, μιλώντας στο CBS νωρίτερα την Κυριακή, αρνήθηκε να απαντήσει στο αν θεωρεί τον εαυτό του ως το φαβορί για να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, και χαρακτήρισε το ρεπορτάζ «φήμη». Ωστόσο, επικαλέστηκε θετική αντίδραση της αγοράς στην είδηση ​​ότι ο Τραμπ θεωρείται κοντά στο να ανακοινώσει την επιλογή του - μια διακριτική απάντηση στις ανησυχίες ότι οι επενδυτές θα τον δουν πολύ κοντά στον πρόεδρο.

«Είχαμε μια εξαιρετική δημοπρασία ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, τα επιτόκια μειώθηκαν και νομίζω ότι ο αμερικανικός λαός θα μπορούσε να περιμένει από τον πρόεδρο Τραμπ να επιλέξει κάποιον που θα τον βοηθήσει να έχει φθηνότερα δάνεια αυτοκινήτου και ευκολότερη πρόσβαση σε στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο», σχολίασε ο Χάσετ στο CBS. «Κι αυτό είδαμε στην αντίδραση της αγοράς στη φημολογία για μένα».

Ο Τραμπ εμπιστεύεται τον Χάσετ και τον θεωρεί ευθυγραμμισμένο με την επιθυμία να πιέσει για πιο επιθετικές μειώσεις επιτοκίων στην κεντρική τράπεζα, όπως έχουν πει άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο Χάσετ έχει δηλώσει ότι θα δεχόταν τον ρόλο εάν του ζητηθεί, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μπορεί να δυσκολευτεί να συσπειρώσει την επιτροπή καθορισμού επιτοκίων της Fed και θα μπορούσε να είναι πιο ευάλωτος στην πίεση του Τραμπ. Η έμφαση που έδωσε στην αντίδραση της αγοράς ήταν μια de facto αντίκρουση αυτών των ανησυχιών.

Αν και ο Τραμπ είναι γνωστός για τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής, η προοπτική να προταθεί ο Χάσετ για τη θέση ώθησε για λίγο την απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου κάτω από το 4%.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο οποίος έχει επιβλέψει τη διαδικασία επιλογής, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να ανακοινώσει τον υποψήφιό του πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές της 25ης Δεκεμβρίου.

Παράλληλα με τον Χάσετ, άλλοι υποψήφιοι περιλαμβάνουν τους κυβερνήτες της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ και Μισέλ Μπόουμαν, τον πρώην διοικητή της Fed, Κέβιν Γουόρς, και τον Ρικ Ρίντερ της BlackRock. Ο Τραμπ δηλώνει επίσης τακτικά ότι θα ήθελε τον Μπέσεντ ως πρόεδρο, μια ιδέα που ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα απορρίψει.

Όποιον και αν επιλέξει ο Τραμπ, θα απαιτηθεί η επικύρωση από τη Γερουσία για τη θέση του προέδρου, και πιθανότατα μια 14ετή θητεία κυβερνήτη που θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο, εάν η επιλογή είναι εκτός Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η θητεία του Πάουελ ως προέδρου λήγει τον Μάιο.

Πηγή: The Washington Post

