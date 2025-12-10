Ντόναλντ Τραμπ: Συζητήσεις με τους Ευρωπαϊους σε «έντονους τόνους» για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι συζήτησε για την Ουκρανία σε αρκετά έντονους τόνους με Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης την ίδια ημέρα.

«Μιλήσαμε με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, όλοι πολύ καλοί ηγέτες, πολύ καλοί φίλοι μου. Και συζητήσαμε για την Ουκρανία σε αρκετά έντονους τόνους. Και θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις πριν προχωρήσουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος επίσης υπαινίχθηκε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παραστούν σε μια συνάντηση αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

«Θα ήθελαν να πάμε σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Και θα λάβουμε μια απόφαση, ανάλογα με το τι θα μας απαντήσουν», είπε ο πρόεδρος.

Όταν η Κρίστεν Χολμς του CNN τον πίεσε σχετικά με το αν στη συνάντηση θα συμμετάσχει και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος είπε ότι η συνάντηση θα είναι «με τον Ζελένσκι και εμάς».

Πηγή: skai.gr

