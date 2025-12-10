Τρίτη διαδοχική μείωση επιτοκίων από τη Fed, κατά 0,25% στο 3,50%-3,75%

Στην τρίτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων της προχώρησε την Τετάρτη η Federal Resereve, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς, στέλνοντας ωστόσο την ίδια στιγμή μήνυμα ότι ο δρόμος εφεξής θα είναι πιο δύσκολος.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed μείωσε τα επιτόκιά της κατά 25 μονάδες βάσης στο εύρος του 3,50%-3,75%, με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής ωστόσο να εμφανίζονται διχασμένοι όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ, καθώς τρία από τα μέλη της αντιτάχθηκαν στη μείωση, κάτι που είναι να συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Η απόφαση της FOMC, που ελήφθη με ψήφους 9-3, ανέδειξε με άλλα λόγια και πάλι τις διαφωνίες που υπάρχουν στο εσωτερικό της: ο Στίβεν Μίραν τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης αύξησης, κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, ενώ ο Τζέφρι Σμιντ της Fed του Κάνσας Σίτι και ο Όσταμ Γκούλσμπι της Fed του Σικάγο υποστήριξαν τη διατήρηση των επιτοκίων στο προηγούμενο εύρος. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη διαφοροποίηση του Μίραν, ο οποίος αποχωρεί από τη Fed τον Ιανουάριο, και η δεύτερη διαδοχική του Σμιντ.

Όσον αφορά τη συνέχεια, σύμφωνα με το «διάγραμμα σημείων» που καταγράφει τις ατομικές εκτιμήσεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την πορεία των επιτοκίων υποδηλώνει ότι αναμένουν μόνο μία μείωση το 2026 και άλλη μία το 2027, πριν το επιτόκιο φτάσει τον μακροπρόθεσμο στόχο του 3%. Οι εκτιμήσεις είναι αμετάβλητες σε σχέση με αυτές του Σεπτεμβρίου, ωστόσο το διάγραμμα αποτυπώνει τις διαιρέσεις στο εσωτερικό της επιτροπής.

Εκτός από τους δύο αξιωματούχους της Επιτροπής που ψήφισαν κατά της μείωσης των επιτοκίων, τέσσερις ακόμη συμμετέχοντες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διατύπωσαν την «ήπια διαφωνία» τους, υποδηλώντας ότι δεν ευθυγραμμίζονται με την απόφαση της Fed. Επτά αξιωματούχοι επίσης τάχθηκαν κατά της οποιασδήποτε μείωσης των επιτοκίων της επόμενη χρονιά. Σημειώνεται ότι από τους 19 συμμετέχοντες στη FOMC, δικαίωμα ψήφου έχουν κάθε φορά 12.

Όσον αφορά την οικονομία, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ του 2026 κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, στο 2,3%, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο, ενώ για τον πληθωρισμό εκτιμά ότι παραμείνει πάνω από τον στόχο του 2% έως το 2028.

Στο μέτωπο του πληθωρισμού, οι τιμές παραμένουν επίμονα υψηλές, με τον προτιμώμενο δείκτη της Fed να τοποθετεί τον ετήσιο ρυθμό στο 2,8% τον Σεπτέμβριο, τον πιο πρόσφατο μήνα για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Αν και αυτό είναι αισθητά χαμηλότερα από τα υψηλά πριν από λίγα χρόνια, εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά πάνω από τον στόχο του 2% που έχει θέσει η ομοσπονδιακή τράπεζα.

Πέραν της απόφασης για τα επιτόκια, η Fed ανακοίνωσε ότι θα ξαναρχίσει να αγοράζει κρατικούς τίτλους των ΗΠΑ. Η κίνηση έρχεται εν μέσω ανησυχιών για πιέσεις στις αγορές χρηματοδότησης μίας ημέρας.

