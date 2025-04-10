Ο Τραμπ λέει «ξέρω τι κάνω» με τους δασμούς, αλλά οι Αμερικανοί δεν το βλέπουν

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τους Αμερικανούς τεράστια πίστη και υπομονή, καθώς ξεκινά ένα οικονομικό παιχνίδι δασμών. Οι δασμοί, που τέθηκαν σε ισχύ μέσα σε μια νύχτα, έχουν συγκλονίσει το χρηματιστήριο και σύντομα θα μπορούσαν να ανεβάσουν τις τιμές για πολλά αγαθά που πληρώνουν οι Αμερικανοί - μετά από χρόνια επίμονου πληθωρισμού.

Και ο Τραμπ είχε ένα μήνυμα την Τρίτη το βράδυ για όσους αμφιβάλλουν, στους οποίους περιλαμβάνεται ένας αυξανόμενος αριθμός συμμάχων.

«Ξέρω τι στο διάολο κάνω. Ξέρω τι κάνω», είπε ο Τραμπ σε έρανο για την προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Και ξέρετε τι κάνω, επίσης. Γι' αυτό με ψηφίζετε.»

Δεν είναι όμως τόσο ξεκάθαρο ότι ο αμερικανικός λαός έχει αυτό το είδος πίστης - ή γνωρίζει ακριβώς γιατί το κάνει αυτό ο Τραμπ.

Νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές δεν ανταποκρίνονται πραγματικά στις δικαιολογίες που προσφέρει ο Τραμπ για τους δασμούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος τους δεν θα του παράσχει κάποιο περιθώριο, αλλά υποδηλώνει ότι δεν βλέπουν πραγματικά το νόημα αυτής της άσκησης.

Και αυτό σημαίνει ότι η υπομονή τους θα μπορούσε να εξαντληθεί αρκετά γρήγορα.

Ενώ οι δασμοί του Τραμπ δημιουργήθηκαν ως «αμοιβαίοι» - βασικά επιβάλλουν τους ίδιους φόρους στις εισαγωγές άλλων χωρών με αυτούς που χρεώνουν για εισαγωγές από τις Ηνωμένες Πολιτείες - στην πραγματικότητα δεν εφάρμοσε αυτό. Αντίθετα, ο Λευκός Οίκος φαίνεται να έχει βασίσει τους δασμούς σε κάτι εντελώς άλλο: τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ με άλλες χώρες. Ο Τραμπ επέβαλε σχεδόν σε όλες τις χώρες δασμούς τουλάχιστον 10%, αλλά τα ποσοστά ήταν υψηλότερα σε σχέση με τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ μαζί τους.

Ένα εμπορικό έλλειμμα σημαίνει βασικά ότι οι ΗΠΑ εισάγουν περισσότερα από την άλλη χώρα παρά εξάγουν σε αυτήν.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι αυτά τα εμπορικά ελλείμματα υπάρχουν διότι ορισμένες χώρες εξοντώνουν τις ΗΠΑ. Οι επικριτές και πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν αυτή τη φόρμουλα ως υπερβολικά απλοϊκή και σημειώνουν ότι ο λόγος που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπορικά ελλείμματα με χώρες όπως αυτές της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι επειδή μπορούν να παράγουν αγαθά πολύ πιο φθηνά. Μερικές φορές, άλλες χώρες έχουν απλώς αγαθά που δεν έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Και οι Αμερικανοί φαίνεται να διαφωνούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τον Τραμπ ότι τα εμπορικά ελλείμματα είναι εγγενώς κακά.

Μια δημοσκόπηση της YouGov που διεξήχθη κυρίως μετά την ανακοίνωση των δασμών του Τραμπ ρώτησε εάν το εμπορικό έλλειμμα με μια άλλη χώρα «σημαίνει απαραίτητα ότι το εμπόριο με αυτή τη χώρα είναι άδικο για τις ΗΠΑ» - κάτι που είναι και το βασικό επιχείρημα του Τραμπ.

Οι Αμερικανοί διαφώνησαν με αυτό με μεγάλη διαφορά: 57% έναντι 22%. Ακόμη και οι ψηφοφόροι του Τραμπ ήταν σχεδόν ομοιόμορφα χωρισμένοι.

Μια δημοσκόπηση του Pew Research Center που διεξήχθη στα τέλη του περασμένου μήνα έδειξε κάτι παρόμοιο.Στην ερώτηση ποιος ωφελήθηκε περισσότερο από τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό, τις τρεις πρώτες χώρες δηλαδή που στόχευσε ο Τραμπ με τους δασμούς του οι απαντήσεις έδειξαν ότι ενώ ένα σημαντικό 46% πίστευε ότι η Κίνα ήταν εκείνη που επωφελήθηκε περισσότερο από την εμπορική της σχέση με τις ΗΠΑ μόλις το 29% είπε το ίδιο για το Μεξικό και το 26% για τον Καναδά. Οι μισοί ή οι περισσότεροι Αμερικανοί είπαν ότι οι σχέσεις ήταν τουλάχιστον εξίσου ευεργετικές.

Και ίσως τίποτα μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει πώς νιώθουν οι Αμερικανοί για αυτή τη στιγμή από το αποτέλεσμα μιας ακόμη δημοσκόπησης του YouGov.

Η οικονομία ήταν σχεδόν πάντα το καλύτερο θέμα του Τραμπ στην πρώτη του θητεία και έχει δημιουργήσει τη φήμη του επιτυχημένου επιχειρηματία. Ωστόσο, η δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί δήλωσαν με διψήφιο ποσοστό ότι ο Τραμπ πίεσε για τους δασμούς επειδή «παρεξηγεί τα οικονομικά του εμπορίου». Οι μισοί είπαν ότι αυτός ήταν τουλάχιστον ένας δευτερεύων λόγος για τους δασμούς του Τραμπ. Ακόμη και το ένα τέταρτο των ψηφοφόρων του Τραμπ συμφώνησε.

Μόλις το 38% των Αμερικανών διαφώνησε με αυτό. Με άλλα λόγια, σχετικά λίγοι Αμερικανοί φαίνονται σίγουροι ότι ο Τραμπ ξέρει τι κάνει.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποια συμπάθεια για το υποκείμενο επιχείρημα που προβάλλει ο Τραμπ.

Μια δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι οι Αμερικανοί τάσσονται υπέρ της ιδέας ότι άλλες χώρες εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις εμπορικές τους πρακτικές, με ποσοστό 52% έναντι 44%. Αλλά αυτή η ερώτηση δεν έκανε καμία αναφορά σε εμπορικά ελλείμματα. Και η υποστήριξη αυτής της πεποίθησης δεν ήταν τόσο ισχυρή. Μόλις το 27% συμφώνησε «σθεναρά» ότι οι ΗΠΑ εκμεταλλεύονται άλλες χώρες.

Αυτό εξηγεί γιατί η υποστήριξη για το παιχνίδι των δασμών του Τραμπ στο σύνολό του είναι τόσο σιωπηλό. Ενώ η πλειονότητα των Αμερικανών στη δημοσκόπηση του Reuters-Ipsos είπε ότι άλλες χώρες εκμεταλλεύονται τις ΗΠΑ - τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό - και το 27% το ένιωθε «έντονα» έτσι, μόλις το 14% υποστήριξε σθεναρά τη συνταγή Τραμπ: τους ελάχιστους δασμούς του 10% σε όλες σχεδόν τις άλλες χώρες. Και μόλις το 13% υποστήριξε σθεναρά τους δασμούς του 25% σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Αυτό ήταν ένα νήμα που τρέχει σε άλλες δημοσκοπήσεις. Οι υποστηρικτές του Τραμπ φαίνεται να είναι πρόθυμοι να του δώσουν λίγο χώρο, αλλά η υποστήριξη δεν είναι τόσο βαθιά. Όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει, λίγοι άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή λύση.

Και αν κοιτάξετε πιο προσεκτικά, δεν φαίνεται να πιστεύουν ότι ο Τραμπ έχει καν επισημάνει αυτό που θεωρούν ως το σωστό πρόβλημα.

Όλα αυτά είναι μια συνταγή για μια σαφή έλλειψη πίστης σε μια εποχή που ο Τραμπ το χρειάζεται πραγματικά. Για να λειτουργήσει το παιχνίδι των δασμών, οι άνθρωποι πρέπει να είναι πρόθυμοι να αντέξουν εβδομάδες ή και μήνες ανόδου των τιμών και άλλες δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεών τους, προτού ξεκινήσουν τα οφέλη. Πόσοι άνθρωποι άραγε είναι πρόθυμοι να το κάνουν αυτό αν δεν πιστεύουν καν ότι τα ελλείμματα του εμπορίου είναι μεγάλο πρόβλημα;

Προς το παρόν, αυτή η πίστη σαφώς δεν υπάρχει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.