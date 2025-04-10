Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση πυραύλων αέρος-αέρος στην Αυστραλία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε χθες Τετάρτη την πώληση πυραύλων αέρος-αέρος στην Αυστραλία έναντι ποσού 1,04 δισεκ. δολαρίων, στο πλαίσιο της συμμαχίας AUKUS, που κλείστηκε πίσω από την πλάτη της Γαλλίας και σκοπό έχει να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ισχύος της Κίνας στην περιοχή του Ειρηνικού.

Η τριμερής συμφωνία κλείστηκε το 2021 ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΗΒ και την Αυστραλία και προβλέπει την ενίσχυση των στρατιωτικών σχέσεών τους και την αντιμετώπιση των κινεζικών φιλοδοξιών στον νότιο Ειρηνικό.

«Η προταθείσα πώληση θα βελτιώσει τη δυνατότητα της Αυστραλίας να αντιμετωπίσει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές», ανέφερε η αμερικανική υπηρεσία συνεργασίας ως προς την άμυνα και την ασφάλεια (DSCA) στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Πρόκειται για περίπου 200 πυραύλους AIM-120C και ισάριθμους AIM-120D, καθώς και συναφή εξοπλισμό, διευκρίνισε.

«Η Αυστραλία είναι από τους πιο σημαντικούς συμμάχους μας» στην περιοχή, σημείωσε η DSCA, χαρακτηρίζοντας «απαραίτητο για το αμερικανικό εθνικό συμφέρον να βοηθήσουμε τον σύμμαχό μας να αναπτύξει και να διατηρήσει δυνατότητα άμυνας ισχυρή και έτοιμη προς χρήση».

Μετά το πράσινο φως του Στέιτ Ντιπάρτμεντ μένει ακόμη η συναλλαγή να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο, κάτι πάντως που γενικά δεν είναι παρά τυπική διαδικασία.

Τόσο η Αυστραλία, όσο και η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στην AUKUS, συμφωνία που κλείστηκε επί των ημερών του τέως προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η τριμερής συμμαχία ιδρύθηκε εν αγνοία της Γαλλίας, που είδε να ακυρώνεται συμφωνία μεγάλης αξίας για την πώληση υποβρυχίων την οποία είχε συνάψει με την Αυστραλία.

Στο πλαίσιο της AUKUS, η Αυστραλία θα αποκτήσει στόλο πυρηνοκίνητων υποβρυχίων από το 2040.

Η Κίνα έχει επικρίνει έντονα τη συμμαχία, στην οποία βλέπει απειλή για τη δική της ασφάλεια.

Η χθεσινή ανακοίνωση έγινε με φόντο την κατακόρυφη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο σε άλλο πεδίο, αυτό του εμπορίου. Αν και ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή των παγκόσμιων «ανταποδοτικών» τελωνειακών δασμών του, αύξησε ακόμη περισσότερο εκείνους που επέβαλε στην Κίνα, μετατρέποντας την παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο σε αναμέτρηση των δυο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.