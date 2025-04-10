Τουλάχιστον 184 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσε η οροφή νυχτερινού κέντρου στο Σάντο Ντομίνγκο, την πρωτεύουσα της Δομινικανής Δημοκρατίας, εν μέσω συναυλίας, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών χθες Τετάρτη περί τις 22:30 (τοπική ώρα· 05:30 ώρα Ελλάδας).

«Δυστυχώς, σας πληροφορούμε ότι μέχρι σήμερα έχουμε 184 ανασυρθέντες ανθρώπους (νεκρούς), βάσει πιστοποιητικών του INACIF», του ιατροδικαστικού ινστιτούτου της χώρας της Καραϊβικής, γνωστοποίησε ο Χουάν Μανουέλ Μέντες, ο διευθυντής του κέντρου επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά εξήντα σε σχέση με τον προηγούμενο επίσημο απολογισμό, χθες το πρωί (τοπική ώρα).

