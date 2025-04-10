Πιστός στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις ο Τραμπ

Της Αθηνάς Παπακώστα

O Ντόναλντ Τραμπ, ο άνθρωπος, ο οποίος πριν από μερικές ώρες δήλωνε, ότι γνωρίζει «τι στο διάολο» κάνει και ο άνθρωπος ο οποίος υπερηφανευόταν ότι οι ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο τον παίρνουν τηλέφωνο και τον παρακαλάνε έκανε ένα βήμα πίσω και ένα μπροστά. Πίσω γιατί αποφάσισε να βάλει «πάγο» 90 ημερών στους σαρωτικούς του δασμούς και μπροστά γιατί ανέβασε τους δασμούς κατά της Κίνας στο 125%.

Όπως χαρακτηριστικά έσπευσαν να σχολιάσουν οι εμπειρότεροι αναλυτές μάλλον «η χρυσή εποχή» των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής θα χρειαστεί να περιμένει, τουλάχιστον για την ώρα. Ωστόσο, κι ενώ η Wall Street γεύτηκε μία πολυπόθητη ανάσα ανακούφισης, ο Λευκός Οίκος επιλέγει, την ίδια στιγμή, να κλιμακώσει τον εν εξελίξει εμπορικό του πόλεμο κατά του Πεκίνου – γεγονός το οποίο από μόνο του θα ρίξει νερό στον μύλο των παγκόσμιων οικονομικών κραδασμών.

Προς το παρόν, όσες χώρες δεν έχουν προβεί σε αντίποινα κατά των δασμών Τραμπ θα δουν τους δασμούς που τέθηκαν χθες σε ισχύ να παγώνουν από τώρα έως τον Ιούλιο αλλά θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον ενιαίο συντελεστή ύψους 10% για τρεις μήνες. Εξαιρείται η Κίνα. Αυτό διευκρίνισε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, μιλώντας σε δημοσιογράφους που αιφνιδιασμένοι έθεταν αλλεπάλληλα ερωτήματα προκειμένου να γίνει άμεσα κατανοητό τι εννοούσε ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγα λεπτά πριν, όταν με ανάρτησή του στο δικό του Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης Truth Social είχε αρκεστεί να μιλήσει για αναστολή 90 ημερών στην επιβολή των αμοιβαίων του δασμών χωρίς, όμως, να πει ποιες χώρες αφορά.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η αλλαγή στάσης του Ντόναλντ Τραμπ δεν αφορά στην αιμορραγία των αγορών - που εδώ και ημέρες είδαν δισεκατομμύρια να γίνονται καπνός στη μία συνεδρίαση μετά την άλλη, αλλά – επιχειρώντας να παρουσιάσει την παύση 90 ημερών ως μέρος της στρατηγικής του Αμερικανού προέδρου - υπογράμμισε ότι «είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε με τους συμμάχους μας και με τους εμπορικούς εταίρους που δεν αντέδρασαν» για να προσθέσει, στη συνέχεια, «μην αντεπιτίθεστε, και θα ανταμειφθείτε».

Ο αναλυτές δεν πείθονται. Κάνουν λόγο για έναν «κλασικό Τραμπ» που δεν δίστασε να προβεί σε έλεγχο των ζημιών (damage control) που ο ίδιος προκάλεσε σκορπίζοντας με τους δασμούς του φόβο και φέρνοντας χάος στο εδώ και δεκαετίες ισχύον παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Μιλούν δε για προσπάθεια παραπλάνησης (και) από πλευράς των αξιωματούχων της κυβέρνησής του που δεν τόλμησαν να παραδεχτούν πως η αντίδραση των αγορών από την Ασία μέχρι και τις ΗΠΑ ανάγκασε τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει τελικά ένα βήμα πίσω, όταν τα βρήκε… σκούρα παγώνοντας την κατά τον ίδιο «απελευθέρωση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια στιγμή, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο σύμβουλός του στα θέματα εμπορίου και κατά πολλούς «αρχιτέκτονας των δασμών», Πίτερ Ναβάρο, τόνιζε ότι «αυτή είναι μία από τις σπουδαιότερες ημέρες στην Ιστορία οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ» την οποία νομίζει «ότι θα την αποκαλούμε ως “τέχνη της συμφωνίας επιβολής αμοιβαίων δασμών”» για να προσθέσει, στη συνέχεια, ότι «μερικοί νευρικοί υποτιμούν συνεχώς και προσπαθούν να υπονομεύσουν τη δύναμη του προέδρου».

