Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 14χρονος στη Βραζιλία όταν έκανε ένεση στον εαυτό του με ένα υγρό στο οποίο είχε αναμείξει νερό με μια νεκρή πεταλούδα.

Οι αρχές της χώρας αναζητούν, μάλιστα, αν όσα έκανε ο Νταβί Νούνιες Μορέιρα ήταν αποτέλεσμα διαδικτυακού challenge. Ο ανήλικος ξεκίνησε να κάνει εμετούς, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε αφού έκανε την ένεση με το περίεργο υγρό στο πόδι του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αρχικά το αγόρι είπε στον πατέρα του ότι είχε χτυπήσει παίζοντας, όταν, όμως, τα συμπτώματα άρχισαν να γίνονται πιο έντονα αποκάλυψε τι είχε κάνει. Ο πατέρας του που βρήκε τη σύριγγα που είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του κάτω από το κρεβάτι του, τον μετέφερε στο νοσοκομείο της περιοχής Πλανάλτο.

Η κατάσταση της υγείας του παιδιού, όμως, ήταν τόσο άσχημη ώστε κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε άλλο - μεγαλύτερο - νοσοκομείο, όπου, όμως, και εκεί οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο θάνατός του αποδίδεται πιθανότατα στις τοξίνες που υπήρχαν στο υγρό από τη νεκρή πεταλούδα, με αποτέλεσμα ο οργανισμός του να υποστεί μπλακ άουτ καθώς έπεσε σε σηπτικό σοκ.

Ειδικός στις πεταλούδες και διευθυντής του Μουσείου Ζωολογίας στο πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο εξήγησε ότι η επίδραση της τοξικότητας των πεταλούδων στον ανθρώπινο οργανισμό δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «οι πεταλούδες έχουν ένα περίπλοκο βιολογικό σύστημα και τα υγρά στο σώμα τους δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και ειδικά σε σχέση με την τοξικότητα που μπορεί να έχουν για τον ανθρώπινο οργανισμό».

Πηγή: skai.gr

