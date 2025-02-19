Οι προτάσεις Μακρόν στην 2η Σύνοδο του Παρισιού - Δεν στέλνει στρατό στην εμπόλεμη ζώνη της Ουκρανίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διοργανώνει σήμερα, Τετάρτη, μια νέα συνάντηση με αρκετά ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά κράτη για την Ουκρανία, μετά τη συνάντηση της Δευτέρας στην οποία μετείχαν δέκα ηγέτες ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Στόχος του είναι να έχει συνομιλήσει και με τους 27 ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ έως το τέλος της εβδομάδας. Διπλωματικές πηγές είπαν στο Reuters ότι στη δεύτερη αυτή συνάντηση για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια προσκλήθηκαν ευρωπαϊκές χώρες που δεν συμμετείχαν στη συνάντηση της Δευτέρας και ο Καναδάς ως συμμαχική χώρα στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι χώρες που προσκλήθηκαν είναι η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Λιθουανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Ρουμανία, η Σουηδία και το Βέλγιο. Η συνάντηση μπορεί να διεξαχθεί υβριδικά, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη, δήλωσαν τρεις διπλωμάτες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «μπορεί να αρχίσει έναν χρήσιμο διάλογο» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος. «Δημιουργεί μια στρατηγική αμφισημία για τον πρόεδρο Πούτιν» χρησιμοποιώντας «πολύ ισχυρές λέξεις» και δημιουργώντας «αβεβαιότητα» η οποία μπορεί να βοηθήσει στην άσκηση πίεσης», πρόσθεσε ο Μακρόν, δηλώνοντας ότι και ο ίδιος είναι έτοιμος να μιλήσει στον Ρώσο ομόλογό του «όταν είναι η κατάλληλη στιγμή στον επικείμενο κύκλο διαπραγματεύσεων».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος διοργανώνει σειρά συναντήσεων για να διαμορφώσει την ευρωπαϊκή συνεισφορά στην αναζήτηση λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε ότι «η Γαλλία δεν πρόκειται να στείλει χερσαίες δυνάμεις, να πολεμήσουν σε μια σύγκρουση, στο μέτωπο».

«Η ανησυχία όλων είναι ότι μια απλή εκεχειρία στην Ουκρανία δεν θα μπορούσε να επιλύσει τη σύγκρουση, αλλά μια πλήρης ειρήνη με συνθήκες ασφαλείας, συνθήκες κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας της Ουκρανίας σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο θα μπορούσαν να επιτρέψουν την επίλυσή της», εξήγησε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Μεταξύ των λύσεων για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Μόσχα, θα μπορούσε ωστόσο να είναι δυνατή η «αποστολή εμπειρογνωμόνων ή ακόμη και στρατευμάτων σε περιορισμένο αριθμό, εκτός κάθε εμπόλεμης ζώνης, για να υποστηρίξουν τους Ουκρανούς και σε ένδειξη αλληλεγγύης». «Εξετάζουμε αυτό το θέμα με τους Βρετανούς», δήλωσε ο Μακρόν στην εφημερίδα Parisien.

Μίλησε επίσης για τη δυνατότητα «να αποφασιστεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων να υπάρξει, υπό την εντολή των Ηνωμένων Εθνών, μια ειρηνευτική επιχείρηση κατά μήκος της γραμμής του μετώπου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.