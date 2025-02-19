Ο Τραμπ καθαιρεί όλους τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς της «εποχής Μπάιντεν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη πως διέταξε να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους στο υπουργείο Δικαιοσύνης όλοι οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς που είχαν ονομαστεί από τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων χρόνων, το υπουργείο Δικαιοσύνης πολιτικοποιήθηκε όσο ποτέ πριν», υποστήριξε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social. Ο μεγιστάνας απέδιδε κατά σύστημα τις ποινικές διώξεις σε βάρος του στην «εργαλειοποίηση της δικαιοσύνης» που πρόσαπτε στην προηγούμενη κυβέρνηση των Δημοκρατικών.

«Έτσι, διέταξα τον άμεσο τερματισμό (των θητειών) όλων των εισαγγελέων που απέμεναν από την "εποχή Μπάιντεν"», πρόσθεσε, επικαλούμενος την ανάγκη να «νοικοκυρευτεί» το σύστημα δικαιοσύνης και να «αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη» σε αυτό κατά τη νέα, «χρυσή εποχή» της Αμερικής που ευαγγελίζεται.

Είναι κάτι σαν έθιμο στις ΗΠΑ κάθε νέος πρόεδρος να αντικαθιστά τους 93 ομοσπονδιακούς εισαγγελείς που είχε διορίσει ο προκάτοχός του.

Άλλωστε, πολλοί από τους εισαγγελείς που είχαν ονομαστεί επί προεδρίας Μπάιντεν δεν περίμεναν καν την αλλαγή φρουράς στον Λευκό Οίκο για να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο μεταβατικός υπουργός Δικαιοσύνης απέπεμψε πολλούς πρώην συνεργάτες του πρώην ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, που χειρίστηκε τις δυο ομοσπονδιακές διώξεις σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ — προτού εγκαταλειφθούν μετά την εκλογική νίκη του τον Νοέμβριο. Εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να έχει «εμπιστοσύνη» σ’ αυτούς για την «πιστή εφαρμογή του προγράμματος του προέδρου» Τραμπ, εξαιτίας «του σημαντικού ρόλου τους στις διώξεις» σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

