Η ρωσική διπλωματία «εκτελεί τα καθήκοντα που έχει θέσει ο πρόεδρος», δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά την ομιλία του στο ρωσικό κοινοβούλιο.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ δήλωσε ότι «οι δηλώσεις του Τραμπ για το ΝΑΤΟ ως τον κύριο λόγο της σύγκρουσης στην Ουκρανία αποτελούν ένα μήνυμα ότι κατανοεί τη θέση μας. Υποθέτω ότι οι ΗΠΑ, όπως συζητήθηκε χθες, σκοπεύουν να απομακρύνουν τα εμπόδια που βρίσκονται στο δρόμο των πολλά υποσχόμενων σχεδίων. Έχουμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε από το χείλος της αβύσσου όπου οδήγησε τις σχέσεις μας η διοίκηση Μπάιντεν».

Ακόμη, ο Λαβρόφ τόνισε: «Θα σας πω κάτι που αποτελεί βασικό ζήτημα για εμάς σε αυτό το στάδιο της διεθνούς σκηνής, και αυτό είναι η κίνησή μας προς έναν πολυπολικό κόσμο. Πρόκειται για μια ιστορική διαδικασία και έχει να κάνει με την τάση εμφάνισης νέων κέντρων εξουσίας στον παγκόσμιο χάρτη».

«Οι εταίροι μας στον Παγκόσμιο Νότο και στην Ανατολή είναι μοναδικοί πολιτισμοί και θρησκείες και είναι μέλη διαφόρων ενώσεων, αλλά όλους τους ενώνει η επιθυμία για προοδευτική ανάπτυξη χωρίς εξωτερική πίεση», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια επιτέθηκε στη Δύση, προσπαθώντας να παρουσιάσει τη Ρωσία ως ηγέτιδα δύναμη της «προοδευτικής ανθρωπότητας» που εξεγείρεται ενάντια στην κυριαρχία της Δύσης στην παγκόσμια πολιτική.

«Η συλλογική Δύση, αν και προφορικά συμφωνεί και αποδέχεται την πολυπολική πραγματικότητα, στην πραγματικότητα εξακολουθεί να θέλει να διατηρήσει την προηγούμενη κυριαρχία της. Η συλλογική Δύση δεν μπορεί να ενωθεί και δεν είναι σε θέση να απαρνηθεί τις εγωιστικές συνήθειες από τις οποίες διέπεται τους τελευταίους πέντε αιώνες που κυβερνούσε τον κόσμο», σημείωσε.

Ο Λαβρόφ χαιρέτισε τη συμμαχία της Ρωσίας με την Κίνα

Ο Λαβρόφ μίλησε επίσης για τις συμμαχίες της Ρωσίας με τη Λευκορωσία, τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα και το Ιράν, καθώς και για τις χώρες της Αφρικής.

Σημείωσε ότι η «ολοκληρωμένη εταιρική σχέση με την Κίνα είναι σε πρωτοφανές επίπεδο», με τους δύο ηγέτες των χωρών να παρευρίσκονται σε σημαντικές επετείους στη μία χώρα του άλλου.

Χαιρέτισε επίσης τις σχέσεις της Ρωσίας με την Ινδία.

Μίλησε επίσης για τα σχέδια της Ρωσίας να «αντικαταστήσει το ευρωατλαντικό μοντέλο που έχει χρεοκοπήσει», με μια νέα πρωτοβουλία «ανοιχτή σε όλες τις συμμαχίες της ηπείρου, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού τμήματος της ευρύτερης Ευρασίας».

Η Ρωσία και οι BRICS «εμποδίζουν τη Δύση να επιβάλει την ουκρανική ατζέντα» σε παγκόσμιο επίπεδο

Ακόμη, ο Λαβρόφ μίλησε για τη σημασία της συμμαχίας BRICS, λέγοντας ότι η Ρωσία και το μπλοκ «εμποδίζουν τη Δύση να επιβάλει την ουκρανική ατζέντα».

Σημειώνεται ότι οι BRICS αποτελούνται από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική, την Αίγυπτο, την Αιθιοπία, την Ινδονησία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη σημασία της διπλωματίας και της πολιτιστικής διπλωματίας, καθώς, όπως υποστηρίζει, πολλές ρωσικές ομάδες «περνούν δύσκολα εξαιτίας της ρωσοφοβίας που εξαπολύει η Δύση».

«Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για την εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της ουκρανικής κρίσης»

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι το 2025 συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ έκανε λόγο για «εκδηλώσεις νεοναζισμού» σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτοξεύοντας ψευδείς κατηγορίες εναντίον της Ουκρανίας, της Βαλτικής και του Καναδά.

Ακολουθώντας αυτή την επιθετική γραμμή, είπε ότι «δεν υπάρχει εναλλακτική λύση στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτιών της ουκρανικής κρίσης», καθώς κατηγόρησε επανειλημμένα την Ουκρανία για εκστρατεία κατά του ρωσικού πολιτισμού.

Δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι θα «μαλακώσει» τη ρητορική του μετά τις χθεσινές συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Ριάντ.

Πηγή: skai.gr

