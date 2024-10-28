Το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη γέμισε χθες με τα κόκκινα καπελάκια των υποστηρικτών του υποψήφιου των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ως ο σωτήρας των ΗΠΑ τις οποίες «κατέστρεψε» η Κάμαλα Χάρις, σε μια προεκλογική συγκέντρωση που σημαδεύτηκε από προσβολές εις βάρος των μεταναστών και κυρίως των Πορτορικανών.

RACIST RALLY

Speakers supporting Trump at MSG event insult Puerto Ricans, Blacks, Jews and Harris https://t.co/TIMaxNseYd



They're down, but not out

Yankees have some experience coming back from trailing 2-0 in fall classic https://t.co/vl2mAbHonT pic.twitter.com/SaXz6qxAiy October 28, 2024

Ο Τραμπ, διασημότητα της Νέας Υόρκης επί δεκαετίες, ήθελε να εκμεταλλευθεί αυτή την ευκαιρία, «στο πιο διάσημο στάδιο του κόσμου» χωρητικότητας 20.000 ατόμων, για να παρουσιάσει τα τελευταία του επιχειρήματα κατά της αντιπάλου του Κάμαλα Χάρις, αν και η τελευταία φορά που η πολιτεία της Νέας Υόρκης υποστήριξε Ρεπουμπλικάνο υποψήφιο ήταν το 1984.

Trump cracks up crowd at Madison Square Garden rally with Harris impression after she struggled with teleprompter. pic.twitter.com/x9Hwc9RusS — Fox News (@FoxNews) October 28, 2024

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πολύ ώρα στα σχέδιά του να σταματήσει την παράτυπη μετανάστευση και να απελάσει μετανάστες, τους οποίους χαρακτήρισε «κακούς και αιμοδιψείς εγκληματίες».

«Την πρώτη ημέρα (της προεδρίας μου) θα ξεκινήσω το μεγαλύτερο πρόγραμμα απέλασης στην αμερικανική ιστορία», τόνισε ο δισεκατομμυριούχος.

«Θα σώσω κάθε πόλη και κωμόπολη που έχει κατακλυστεί και καταληφθεί» από τους μετανάστες, εξήγησε προκαλώντας τον ενθουσιασμό των παρευρισκόμενων.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Χάρις «άτομο με χαμηλή νοημοσύνη», κατηγορώντας την ότι «κατέστρεψες τη χώρα (…) Κάμαλα απολύεσαι, φύγε!».

Ο 78χρονος πρώην πρόεδρος δεσμεύθηκε να απαγορεύσει τις πόλεις καταφύγια για τους παράτυπους μετανάστες, οι οποίες αρνούνται να συνεργαστούν με τις ομοσπονδιακές αρχές και να εφαρμόσουν τη μεταναστευτική πολιτική. Υποσχέθηκε επίσης να επικαλεστεί νόμο του 1798 περί του «ξένου εχθρού» και να απελάσει όλους τους μετανάστες που έχουν ποινικό μητρώο.

Ένας μακρύς κατάλογος ομιλητών, από τον πρώην παλαιστή Χαλκ Χόγκαν και τον πρώην παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον ως τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι, τον πρώην ανεξάρτητο υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και τους γιους του Τραμπ, τον Έρικ και τον Ντον Τζούνιορ, άνοιξαν την εκδήλωση.

Κάποιοι έκαναν ρατσιστικά και μισογυνικά σχόλια για να ζεστάνουν το κοινό.

Ο Τζουλιάνι, πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι η Χάρις «βρίσκεται στο πλευρό των τρομοκρατών» στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

CNN cuts away from Trump’s Madison Square Garden rally to fact check him: “We are hearing scores of lies from the former president. He has come on stage and said a number of things that are just not true…” pic.twitter.com/smwUTtZNor — Kamala HQ (@KamalaHQ) October 28, 2024

Από τη σκηνή ένας σύμβουλος του Τραμπ, ο Στίβεν Μίλερ που ανήκει στην σκληρή δεξιά, τόνισε ότι «η Αμερική είναι για τους Αμερικανούς και μόνο για τους Αμερικανούς», ενώ ο 60χρονος Ντέιβιντ Ρεμπ, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ εργαζόμενος σε εταιρεία καθαριότητας και κάτοικος Κουίνς, χαρακτήρισε τη Χάρις «αντίχριστο» και κράτησε έναν σταυρό μπροστά στο πλήθος που χειροκροτούσε.

Ο κωμικός Τόνι Χίντσκλιφ ειρωνεύτηκε ότι στους ισπανόφωνους «αρέσει να κάνουν μωρά» και αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, «νησί σκουπιδιών που επιπλέει στη μέση του ωκεανού».

Η Ντανιέλ Άλβαρες, σύμβουλος στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι το αστείο για το Πουέρτο Ρίκο «δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις του προέδρου Τραμπ ή της προεκλογικής του εκστρατείας».

Οι κάτοικοι του Πουέρτο Ρίκο είναι Αμερικανοί πολίτες, αλλά δεν μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές στις ΗΠΑ. Ωστόσο εκατομμύρια Πορτορικάνοι που έχουν μετοικήσει στην ηπειρωτική χώρα μπορούν να ψηφίσουν και μεγάλη κοινότητά τους ζει στην αμφίρροπη πολιτεία Πενσιλβάνια.

Νωρίτερα χθες η Χάρις επισκέφθηκε πορτορικάνικο εστιατόριο στη Φιλαδέλφεια, τη μεγαλύτερη πόλη της Πενσιλβάνια και ανήρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο δεσμεύθηκε «να επενδύσει στο μέλλον του Πουέρτο Ρίκο».

Το 2016 η αντίπαλος του Τραμπ, η Χίλαρι Κλίντον, τον είχε κατηγορήσει ότι «αναπαρέστησε» μια φιλοναζιστική συγκέντρωση που είχε πραγματοποιηθεί στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν το 1939, πριν το ξέσπασμα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Οι επικριτές του Ρεπουμπλικάνου τον κατηγορούν εδώ και καιρό ότι ενισχύει τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής χρησιμοποιώντας ρατσιστική φρασεολογία.

«Σήμερα αυτό είναι το σπίτι του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Χαλκ Χόγκαν χθες. Απέρριψε εξάλλου τις κατηγορίες ότι ο Ρεπουμπλικάνος είναι φασίστας: «Δεν βλέπω ναζί εδώ», είπε.

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο οποίος στηρίζει την επανεκλογή του Τραμπ μέσω της πλατφόρμας του Χ και της τεράστιας περιουσίας του, έγινε δεκτός από το πλήθος που φώναζε: «Ίλον, Ίλον». «Αυτή η θετική ενέργεια είναι η ουσία της Αμερικής», απάντησε.

Ο Τραμπ στην ομιλία του ισχυρίστηκε ότι οι Αμερικανοί βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σήμερα σε σχέση με πριν τέσσερα χρόνια. Ανακοίνωσε νέα πολιτική για την παροχή φοροαπαλλαγών για όσους φροντίζουν έναν γονέα ή άλλο μέλος της οικογένειάς τους.

Μάλιστα καυχήθηκε για την εξωτερική πολιτική του στη διάρκεια της προεδρίας του και τόνισε ότι όσο είναι πρόεδρος δεν θα ξεκινήσει νέους πολέμους. Αν και πρόσθεσε ότι αν ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, «θα τους σκίσουμε».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη Χάρις και τον Τραμπ να δίνουν μάχη στήθος με στήθος στις αμφίρροπες πολιτείες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Ήδη σε όλη τη χώρα έχουν ψηφίσει περισσότεροι από 38 εκατ. άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

