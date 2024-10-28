Νέα επίθεση Τραμπ σε Χάρις: «Καταστρέψατε τη χώρα μας»

Δριμεία επίθεση εναντίον της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις εξαπέλυσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος υποστήριξε ότι ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Χάρις – η Δημοκρατική αντίπαλος του Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου – κατέστρεψαν τη χώρα.

«Καταστρέψατε τη χώρα μας. Δεν πρόκειται να το ανεχθούμε άλλο. Κάμαλα, απολύεσαι! Φύγε από εδώ!», είπε ο Τραμπ επευφημούμενος από υποστηρικτές του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

