Οι αρχές στην πολιτεία Σιναλόα του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν την προηγούμενη ημέρα, καθώς μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων συμμοριών στον απόηχο της σύλληψης ηγετικού στελέχους του καρτέλ ναρκωτικών.

Οι περισσότερες δολοφονίες καταγράφηκαν στην Κουλιακάν, πρωτεύουσα της πολιτείας Σιναλόα, σύμφωνα με την εισαγγελία που έχει διατάξει έρευνα για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Τους τελευταίους μήνες, οι συγκρούσεις μεταξύ εγκληματικών ομάδων έχουν κλιμακωθεί, υποχρεώνοντας επιχειρήσεις και σχολεία να κλείσουν για λόγους ασφαλείας.

Ένα ανεξέλεγκτο κύμα βίας φούντωσε στην περιοχή μετά τη σύλληψη του Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα, συνιδρυτή – μαζί με τον Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης στις ΗΠΑ – του καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα.

Η νέα πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ έχει δώσει εντολή για την ανάπτυξη ισχυρής στρατιωτικής δύναμης στην πολιτεία Σιναλόα προκειμένου να αποκαταστήσει την ασφάλεια και να καταπολεμήσει την εγκληματικότητα. Ωστόσο, οι συγκρούσεις συνεχίζονται.

Οι αρχές ανέφεραν το Σάββατο ότι ψυγεία που περιείχαν ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν σε περιοχές της Σιναλόα, επισημαίνοντας ότι έφεραν διακριτικά που παραπέμπουν στον πόλεμο μεταξύ αντίπαλων συμμοριών.

Την Τρίτη, σε ανταλλαγή πυρών στα περίχωρα της Κουλιακάν, σκοτώθηκαν 19 μέλη συμμοριών, ενώ συνελήφθη ένα ηγετικό στέλεχος του τοπικού καρτέλ ναρκωτικών.

Ο πόλεμος που μαίνεται μεταξύ συμμοριών στην πολιτεία Σιναλόα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200 ανθρώπους, ενώ περισσότεροι από 300 αγνοούνται, σύμφωνα με απολογισμό των τοπικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

