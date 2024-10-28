Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ συμμερίζονται τα συμπεράσματα διεθνών παρατηρητών της εκλογικής διαδικασίας στη Γεωργία και ζητούν να διερευνηθούν οι αναφορές για παρατυπίες.

«Ενθαρρύνουμε τους πολιτικούς ηγέτες της Γεωργίας να σεβαστούν το κράτος δικαίου, να καταργήσουν τη νομοθεσία που υπονομεύει θεμελιώδεις ελευθερίες και να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Η κεντρική εκλογική επιτροπή της Γεωργίας έχει ανακοινώσει ότι το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό της τάξης του 54%.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής ότι δεν αναγνωρίζει τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του Σαββάτου, υποστηρίζοντας ότι η χώρα της έπεσε θύμα μιας «ειδικής επιχείρησης» της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

