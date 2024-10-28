Ουκρανία: Τραυματίες από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο

Αρκετοί τραυματισμοί αναφέρθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν με κατευθυνόμενες βόμβες την πόλη Χάρκοβο, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας, προκαλώντας ζημιές σε πολλά σπίτια, ενώ δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, δήλωσε ο δήμαρχος Ίχορ Τέρεχοφ. Ακολούθησαν κι άλλοι βομβαρδισμοί στην πόλη που προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, ανέφερε αργότερα ο Τέρεχοφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ρωσικών βομβαρδισμών στην ευρύτερη περιοχή, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Σινιεχούμποφ σε δική του ανάρτηση. Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, ενημέρωσε πως χτυπήθηκε επίσης η πόλη Τσουχούιβ, χωρίς όμως να υπάρχουν αναφορές για θύματα από αυτήν τη ρωσική επίθεση.

Από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, οι εισβολείς εξαπολύουν συχνά επιθέσεις εναντίον του Χαρκόβου που απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

