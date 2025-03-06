«Φρένο» στους δασμούς και σε ορισμένα καναδικά προϊόντα βάζει ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ. Μιλώντας σήμερα Πέμπτη σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ ανέφερε ότι υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που εξαιρεί προσωρινά από τους δασμούς αγαθά από τον Καναδά που καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εντολή που υπέγραψε, τα αγαθά που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά θα εξαιρεθούν από τους δασμούς ύψους 25% για ένα μήνα. Το ίδιο θα κάνει και για προϊόντα από το Μεξικό.

Ωστόσο, είπε ότι θα επιβάλει «αμοιβαίους» δασμούς τόσο στον Καναδά όσο και στο Μεξικό τον επόμενο μήνα, γεγονός που θα μπορούσε να διαταράξει περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

Σχετικά με την καθυστέρηση των δασμών κατά έναν μήνα στα αυτοκίνητα από Καναδά και Μεξικό επισήμανε ότι δεν θα εξαιρεθούν από τους δασμούς, τονίζοντας ότι ξεκαθάρισε στις αυτοκινητοβιομηχανίες ότι η απαλλαγή τους είναι μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία.

Επίθεση στο ΝΑΤΟ

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά του ΝΑΤΟ. «Εάν οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν πληρώσουν αρκετά για τη δική τους άμυνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τις υπερασπιστούν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ εξακολουθούν να μην πληρώνουν αρκετά.

Κατηγόρησε επίσης τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι δεν θα ήταν πρόθυμοι να υπερασπιστούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν οι ρόλοι αντιστρέφονταν.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν πρόβλημα, και τους τηλεφωνούσαμε και λέγαμε ότι έχουμε πρόβλημα, Γαλλία, έχουμε πρόβλημα, και σε δύο ακόμα, δεν θα τους αναφέρω – νομίζετε ότι θα έρθουν και θα μας προστατέψουν; Υποτίθεται ότι θα έπρεπε, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος.

Επανέλαβε ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει το ΝΑΤΟ. «Θεωρώ το ΝΑΤΟ ως δυνητικά καλό, αλλά και πάλι… είναι πολύ άδικο αυτό που συμβαίνει».

Για τις απελάσεις Ουκρανών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης ότι θα λάβει σύντομα απόφαση σχετικά με το αν θα ανακαλέσει το προσωρινό νομικό καθεστώς για περίπου 240.000 Ουκρανούς που διέφυγαν από τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Σημειώνεται ότι νωρίτερα το Reuters μετέδωσε ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να απελάσει 240.000 Ουκρανούς ενώ αργότερα ο Λευκός Οίκος διέψευσε το δημοσίευμα του διεθνούς πρακτορέιου.

Για τη Γάζα

Όσον αφορά το θέμα της Γάζας επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος είχε πρόσφατα απευθείας συνομιλίες με την παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Όπως είπε ότι η προσπάθεια έχει στόχο να βοηθήσει το Ισραήλ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πληρώσουν για την απελευθέρωση των αιχμαλώτων.

Για το Tik Tok

Ο Τραμπ αναφέρθηε και στο θέμα του Tik Tok λέγοντας ότι «μάλλον» θα παρατείνει την προθεσμία για το TikTok ώστε να βρει έναν Αμερικανό αγοραστή, διαφορετικά θα βρει τρόπο να αντιμετωπίσει την απαγόρευση.

«Έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για το TikTok. Η Κίνα θα παίξει έναν ρόλο, οπότε ελπίζουμε ότι η Κίνα θα εγκρίνει τη συμφωνία», είπε ο Τραμπ.

Αρνήθηκε ωστόσο να πει για πόσο χρόνο είναι διατεθειμένος να δώσει περιθώριο ώστε να βρεθεί αγοραστής για τη δημοφιλή εφαρμογή.

Για την κατάργηση του υπουργείου Παιδείας

Για το γεγονός ότι ετοιμάζεται να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα το οποίο προβλέπει την κατάργηση του ομοσπονδιακού υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ, ο Τραμπ σχολίασε στους δημοσιογράφους ότι θέλει οι πολιτείες των ΗΠΑ να διοικούν τα σχολεία.

Επίσης, είπε ότι σε περίπτωση που καταργηθεί το υπουργείο Παιδείας, τα φοιτητικά δάνεια θα διεκπεραιωθούν από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τη Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων ή το Υπουργείο Εμπορίου.

Τέλος, επισήμανε ότι σε περίπου ενάμιση μήνα αναμένεται να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία.

Πτώση στα χρηματιστήρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η μεγάλη αναταραχή που συγκλονίζει τις χρηματιστηριακές αγορές δεν συνδέεται με την απόφασή του να επιβάλλει υψηλούς τελωνειακούς δασμούς στον Καναδά και το Μεξικό, δύο χώρες που περιλαμβάνονται στους κύριους εμπορικούς εταίρους των Ηνωμένων Πολιτειών.

"Δεν κοιτάζω καν τις αγορές", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο. Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας ωστόσο φημίζεται για την προσεκτική παρακολούθηση των κινήσεων του χρηματιστηρίου ώστε να αξιολογεί τα αποτελέσματα των πολιτικής του.

