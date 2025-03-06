Στη Σαουδική Αραβία αναμένεται να μεταβεί την ερχόμενο Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου να συναντηθεί με τον πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ.

Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε επίσης ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές θα συναντηθούν με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Σαουδική Αραβία την επόμενη εβδομάδα.

«Την ερχόμενη Δευτέρα, έχω προγραμματίσει μια επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία για μια συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο του θρόνου. Μετά από αυτό, η ομάδα μου θα παραμείνει στη Σαουδική Αραβία για να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς εταίρους μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media.

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι σχεδιάζει να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία για να μιλήσει με ουκρανικές αντιπροσωπείες σχετικά με την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός με τη Ρωσία αλλά και για ένα «πλαίσιο» προκειμένου να υπάρξει και μια μεγαλύτερη συμφωνία.

«Είμαστε τώρα σε συζητήσεις για να συντονίσουμε μια συνάντηση με τους Ουκρανούς στο Ριάντ, ή ακόμα και ενδεχομένως στην Τζέντα», είπε ο Στιβ Γουίτκοφ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη, προσθέτοντας:

«Η ιδέα είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο για μια ειρηνευτική συμφωνία και μια αρχική κατάπαυση του πυρός επίσης».

Επίσης, το Agence-France-Press, επικαλούμενο ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο ανέφερε ότι αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία αναμένεται να συναντηθούν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας Ριάντ την Τρίτη. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας θα είναι ο αρχηγός του προσωπικού του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Andriy Yermak , δήλωσε ο αξιωματούχος.

Στην ουκρανική αντιπροσωπεία ενδέχεται να είναι και ο υπουργός Άμυνας Rustem Umerov.

Πηγή: skai.gr

