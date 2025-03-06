Βαλένθια: Καταρρακτώδεις βροχές 4 μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν σήμερα εκτεταμένες πλημμύρες στην ανατολική Ισπανία, όπου αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από ορμητικούς χείμαρρους, εκκενώθηκαν σχολεία και αποκλείστηκαν δρόμοι, τέσσερις μήνες μετά τις φονικές πλημμύρες στη Βαλένθια που στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 220 ανθρώπους.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (AEMET) εξέδωσε προειδοποιήσεις για περιοχές της Μούρθιας, της Βαλένθιας και της Καταλονίας, ενώ οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Οι Ισπανοί δεν έχουν ξεπεράσει ακόμη το σοκ από τις φονικές πλημμύρες της περασμένης χρονιάς, τη χειρότερη φυσική καταστροφή των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Πολλοί κατηγορούν την κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές ότι καθυστέρησαν πολύ να προειδοποιήσουν τους κατοίκους για τον κίνδυνο που διέτρεχαν.

Σε εικόνες που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο La 7 καταγράφεται η στιγμή που ένα αυτοκίνητο παρασύρεται σε ποτάμι στη Μούρθια. Μια γυναίκα διασώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμβαση ψαράδων, αναφέρει το ρεπορτάζ. Ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε με τρακτέρ από το πλημμυρισμένο χωράφι του, σύμφωνα με το δίκτυο La Sexta.

Ο Φερνάντο Λόπεθ Μίρας, επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης στη Μούρθια της νοτιοανατολικής Ισπανίας, δήλωσε πως δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από τις πλημμύρες της Πέμπτης, συμπληρώνοντας πως οι μετεωρολόγοι δεν περίμεναν τόσο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ορισμένες περιοχές έχουν δεχθεί από τις αρχές του μήνα περισσότερη βροχή από όση δέχονται συνολικά όλη την άνοιξη. Προειδοποίησε πως οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν μέχρι το σαββατοκύριακο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

